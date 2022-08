Sagre, teatro e grandi live: gli appuntamenti da non perdere in Puglia

Dal mercatino al teatro, passando per la musica e la gastronomia: ecco tutti gli ingredienti per passare una serata - quella di oggi, domenica 21 agosto - in buona compagnia. Ecco tutti gli appuntamenti in Puglia.

Lecce e provincia

Tutto pronto all’Oversound Music Festival di Lecce, per Antonello Venditti e Francesco De Gregori, big della musica italiana. I due artisti saliranno sul palco del Pala Live di Piazza Palio, per un concerto che è sold out sin dal suo annuncio. L’apertura delle porte è in programma alle 19, due ore e mezza più tardi partirà l’atteso concerto già sould out da tempo.

Apres la Classe live a Marina di Mancaversa. L’appuntamento imperdibile per i fans di Cesko Arcuti, Puccia e Combass, storici leader della nota band salentina, è fissato per questa sera in piazza delle rose, nell’ambito del cartellone estivo organizzato dall’amministrazione comunale di Taviano guidata dal sindaco Giuseppe Tanisi. L’inizio del concerto è fissato per le 21.30 ed è ad ingresso gratuito.

In piazza Salandra (ore 21) a Nardò un viaggio nella musica da film con Pietroniro e Casaluce. Un omaggio al compianto Ennio Morricone e un “viaggio” musicale attraverso le storiche colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Questo e altro è Immagini Musicali. Un progetto culturale impreziosito dalla presenza di alcuni musicisti che hanno collaborato con Ennio Morricone. Sul palco, infatti, ci sarà il maestro Pierluigi Pietroniro, per molti anni attivo tra i primi violini di Morricone. Oltre a lui, il maestro Salvatore Casaluce, neretino, che ha collaborato nell’Orchestra Roma Sinfonietta con Ennio Morricone. Con loro anche il Salento Cinema Ensemble, un gruppo di musicisti fondato da Casaluce, e un quintetto d’archi.

Tra live e dj set, continuano ogni giorno gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Stasera (ore 18:30) ai piatti Andrea Maggino con un sound che spazia dalla house music alla deep con influenze afro con elementi vocali.

Bari e provincia

Da stasera alle ore 19 e fino al prossimo 29 agosto, Bari ospiterà la quinta edizione del Bari Piano Festival - Risuona la città. Presso Torre Quetta, lungomare Di Cagno-Abbrescia, ci sarà l'omaggio a Philip Glass: il composizione statunitense festeggia 85 anni. A celebrarlo Arciuli, Namekawa e Russell Davies. L'ingresso è gratuito, per info www.baripianofestival.it.



Proseguono gli appuntamenti di Mola con il Concerto di mezz'estate - La dolcezza ancor dentro mi suona. A esibirsi il maestro Pellini, Tagliaferri al sax soprano e Zanin all'organo. Ingresso gratuito.

Taranto e provincia

Torna oggi ”Primitivo & Swing” , rassegna giunta alla quinta edizione a Fragagnano. Dalle ore 21 spazio a ballerini da tutta la Puglia, in Piazza dopo due anni di restrizioni. Ci sarà anche la super band Swing da 8 musicisti capitanata da Larry Franco con Bepi D’Amato, Alberto Di Leone, Giuseppe Franco in arte Joe Franco, Attilio Troiano, Massimiliano Conte, Dee Dee Joy, Ilario De Marinis, e Eddy De Marco in veste da e DJ Swing con vinili e trombone. Il Body Painting a cura di Rocco Roroart Castronuovo e i vinili d’epoca di Mario Falcone.

Un’occasione imperdibile questa sera a Crispiano per gli amanti della comicità. Dalle 20.30 torna il “CabaFest”. Presenta Gianmarco Sansolino. I comici di questa edizione sono: Pino Campagna, volto noto di Zelig (premio alla carriera), Enzuccio (premio rivelazione web), Marco Colonna da Zelig (premio Cabafest) Gianluca Ciardo (premio Cabafest), Peppe Zero (premio Cabafest). Ospite speciale sarà Dario Schirone, ballerino di Amici che riceverà il “Premio Pugliese doc 2022”. Ma ci sarà spazio anche per la musica grazie alle esibizioni dei cantautori: Be Klaire, Missdeb e El Simo oltre al corpo di ballo Scarpette Rosa. Ingresso libero. L’evento avrà luogo in piazza Piazza Madonna della Neve a partire dalle ore 20.30.

Torna oggi il grande mercatino di “Antiquariato in Valle d’Itria” a Martina. Agli spazi interni dell’istituto Marconi ed esterni sull’omonima piazza, si aggiungerà anche l’allestimento lungo le strade che circondano la manifestazione. Dalle ore 9 alle ore 21 sarà l’appuntamento più importante della settimana, che giunge al culmine della manifestazione “Antiquariato in Valle d’Itria”, facendo registrare in questi giorni numerose presenze di visitatori a Martina Franca provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, proprio durante la settimana di Ferragosto.

Ultima giornata per il festival Festival dei Sensi. La rassegna, che per prima ha aperto al pubblico i luoghi più belli, esclusivi e sconosciuti della Valle d’Itria oggi propone a Martina “Arte di strada”. Del mistero della fotografia, della sua capacità di evocare presenze lontane, di quel che ci spinge a fissare la vita, a metterci in posa, a guardare e ad esser guardati ripetutamente, parlano da punti di vista diametralmente opposti Arianna Rinaldo, esperta internazionale di fotografia, e Benvenuto Messia, il più longevo rappresentante della dinastia dei Messia, primi fotografi a Martina Franca. “Incroci. Duplicare il mondo per fermare il tempo”. L’appuntamento è alle ore 22 presso la Masseria del Luco. Nelle Sale Nobili del Palazzo Ducale di Martina Franca da non perdere l’esposizione “Scene di strada”: straordinarie immagini a tema provenienti dal fondo Archivio Publifoto, di proprietà dell’Archivio storico Intesa Sanpaolo. La mostra resterà aperta tutti i giorni sino al 29 settembre, orari: 10-13 e 16-19, ingresso 5 euro.

Brindisi e provincia

Taberna book Festival: alle ore 21.30 presso la Chiesetta del Villaggio Monticelli di Ostuni con una serata incentrata sul grande ciclismo, una tra le discipline agonistiche piú popolari e amate nello stivale, grazie ai preziosi spunti riportati nel libro “Le leggende del Ciclismo. Da Gerbi a Pantani, tante grandi storie su due ruote” di Beppe Conti (Edizioni Diarkos). Nel corso della serata, che sarà condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso, affiancato dal responsabile area eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie, saranno ripercorsi alcuni dei momenti piú significativi della storia del ciclismo e di quei campioni che sono rimasti indimenticati nel corso dei decenni. Al dibattito sportivo saranno alternati brani selezionati dal panorama musicale nazionale proposti dalla band della Taberna Libraria composta da Ludovica L. (voce), Jacopo C. (basso), Andrea P. (tastiera), Nicolò L. (batteria).

Questa sera alle 18.30 il centro storico di Francavilla Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico per la seconda edizione di Circo in Strada. Tra i monumenti e le suggestive strade che caratterizzano il centro cittadino arriveranno artisti che sapranno incantare grandi e bambini. Si comincerà alle 18.30 in via San Giovanni con un laboratorio a cura dello staff del Il Circo della Farfalla rivolto ai più piccoli con tanti giochi e attività creative. Per gli appassionati delle danze tradizionali, sempre a partire dalle 18.30, Giusy Balsamo terrà un laboratorio di pizzica in Piazza Dante pensato per tutte le fasce d’età. Dalle 20.30 in Piazza Dante, via San Giovanni e Largo San Marco spazio agli spettacoli di magia, equilibrismo, giocoleria e teatro con gli artisti del Circo Laboratorio Nomade.

Ultima giornata per il Festival dei Sensi, organizzato in collaborazione con i Comuni di Cisternino, Martina Franca, Locorotondo e Ostuni e di Intesa Sanpaolo. La rassegna, che ha aperto al pubblico i luoghi più belli, esclusivi e sconosciuti della Valle d’Itria questa sera ospita a Cisternino, sull’aia della Masseria Capece (ore 19) Alessandro Giraudo, economista di formazione cosmopolita (già eletto allievo di Carlo Maria Cipolla a Berkeley) per raccontare l’incredibile storia dell’oro nero “Petrolio: da Petra ad Achnacarry. Cento milioni di barili”.