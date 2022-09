Sagre, presentazioni di libri e musica: ecco cosa fare stasera in Puglia

Sagre, teatro in piazza e presentazioni di libri: l'estate non è finita e in ogni paese della Puglia sono tanti gli appuntamenti da non perdere questa sera, mercoledì 7 settembre.

Lecce e provincia

Tutto pronto a Magliano, frazione di Carmiano, per i festeggiamenti in onore della Madonna dell’otto settembre. Ritorna dopo 2 anni di pandemia la sagra della “Friseddhra ‘ncapunata”, alla sua 35esima edizione, evento clou della 4 giorni di eventi tra fede, cibo e folkore. Dopo la processione verso la Cappella del bosco, questa sera dalle ore 21 sempre presso il largo cappella, divertimento e tradizione faranno da cornice all’apertura della sagra organizzata dal gruppo Bevery e dal comitato festa guidato dal parroco don Rodny Mencomo.

Stasera alle 21 nel Parco degli Aranci in Contrada Sirgole a Cutrofiano il festival Li Ucci ospiterà la presentazione del libro “Li Menati” di Nandu Popu (Radici Future), autore e cantante dei Sud Sound System, che poi si esibirà in uno show acustico accompagnato da Papa Leu.

Brindisi e provincia

Questo pomeriggio alle 19 a Castello Imperiali di Brindisi nuovo appuntamento con la rassegna “Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello” con protagonista il giornalista Vincenzo Sparviero che dialogherà nel corso della serata con la Chiara Pozzessere.

La XXV edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo” prosegue questa sera, alle ore 21, nel Chiostro di San Paolo Eremita a Brindisi con il concerto “Dalla prima alla seconda prattica”. Protagonista l’ensemble veneto “Les Nations” con un programma dedicato all’inizio del Seicento musicale, segnato da un avvenimento fondamentale: il passaggio dalla prima alla seconda “prattica”, iniziato nell’ambito della Camerata Fiorentina e portato a compimento da Claudio Monteverdi. Biglietti disponibili nel luogo del concerto.

Taranto e provincia

Giovani, musica, sinergia: tre parole per sintetizzare il frutto di una meravigliosa collaborazione nata in seno ai conservatori di Puglia e diventata un concerto itinerante - con tappe in tutta la regione - che questa sera approda a Taranto alle 21 nell’Arena Villa Peripato (ingresso gratuito). Un’iniziativa che riunisce 65 elementi (la cui età media si attesta sui 17 anni) in un’unica grande orchestra sinfonica.

Bari e provincia

Stasera inizia a Turi la “Festa del Borgo antico e la Sagra delle delizie. trònere, percoche e faldacchea”. Il primo appuntamento è alle 20.30 oggi in piazza Santa Annunziata tra le musiche di “Bocca di rosa e la scuola genovese”: si tratta del concerto dell’Orchestra sinfonica della città metropolitana di Bari mentre domani le messe nella Chiesa della Madonna delle grazie nel borgo antico.

Si terrà questa sera (ore 19.45), nell’Auditorium Chiesa Vecchia - Parco della Musica di Molfetta, il concerto del Trio Rota, composto da Francesco Defronzo al clarinetto, Leila Shirvani al violoncello, Ettore Papadia al pianoforte.

Un altro appuntamento stasera alle 21 al Teatro Kismet di Bari con Armstrong e la conquista della luna, a cura de Il Planetario di Bari, alla scoperta dei segreti del cosmo i con la rassegna C’è aria di festa, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. L’appuntamento rientra nel cartellone de Le Due Bari, la rassegna curata dal Comune. Lo spettacolo porterà il pubblico da Neil Armstrong per rivivere le emozioni della storia della conquista della Luna svelando i segreti, dalla sua formazione alle più recenti scoperte.