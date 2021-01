Polemica sulla cantante che inneggia alla mafia. In un brano la melodia simbolo della pizzica

C'è un risvolto tutto salentino nella polemica social che ha investito Teresa Morante, artista folk che canta di mafia e delinquenza e che su YouTube ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni. La cantante fa parte di una piccola etichetta di Reggio Calabria, la Elca Sound. E il suo repertorio e pressoché monotematico. Nelle scorse ore la pagina è finita al centro della bufera sui social anche a causa do un "attore" del video clip, Giuseppe Marasco, sindaco di Nicotera (comune sciolto tre volte per mafia), che ha partecipato all'ultima opera della Morante, "Bon Capudannu", che fa gli auguri di buon anno ai carcereti.

Ma non è tutto perché nella sua opera l'artista ha pescato anche nella tradizione musicale del Salento.

In un suo brano, “U latitanti”, Teresa Merante ha utilizzato Lu rusciu de lu mare come base per un testo decisamente discutibile in onore dei latitanti di mafia. Nelle scorse ore è arrivata la presa di posizione indignata da parte dei Sud Sound System. Il brano, scritto tre anni fa e prodotto da Ecma Sound, utilizza infatti in maniera del tutto arbitraria la melodia de “Lu rusciu de lu mare", pezzo iconico e poetico della tradizione musicale salentina e citato dagli stessi Sud nel famoso "Radici ca tieni" del 2003 in cui per la prima volta nella storia della band il ragamuffin apriva alle contaminazioni popolari ospitando anche la voce dell'allora tredicenne Alessia Tondo, la più giovane cantante sul palco della Taranta.

«Rusciu dellu mare - scrivono i Sss - è una tra le più belle canzoni che la cultura salentina abbia espresso, ormai famosa in tutto il mondo e che in molti riteniamo essere l’inno del Salento. Noi Sud Sound System con questo comunicato esprimiamo la nostra rabbia contro chi ha usato in modo indegno e incivile una delle melodie a cui siamo legati!»

«L’amore per questo brano - proseguono - ci ispirò nel 2003 a scrivere “Radici ca tieni” il nostro inno contro ogni razzismo, una dichiarazione d’amore verso la nostra terra, il nostro dialetto, la nostra musica e verso le culture di tutti i popoli. Riteniamo che utilizzare un brano del genere per esaltare figure abbiette come quelle dei mafiosi sia uno sfregio per la nostra cultura e per chi ha dato la vita per difendere i valori della giustizia e della libertà».

Poi l'appello ai salentini:

«Il sacrificio di chi è morto per difendere la nostra terra non merita un insulto così miserabile per questo continueremo a dedicare “Radici ca tieni” a Peppino Impastato, a Renata Fonte, a Falcone, Borsellino e alla loro scorta dove perì il nostro conterraneo Antonio Montinaro e tutti i figli di questa terra che hanno dato la vita per combattere le mafie.

Ci auguriamo che tutti i salentini si uniscano nostro sdegno contro questo brano che infanga la nostra cultura».

