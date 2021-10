Rossano Rubicondi, morto l'ex marito di Ivana Trump e noto personaggio tv. Simona Ventura: « Fai buon viaggio»

Rossano Rubicondi, attore e modello romano, noto per la sua partecipazione a molti programmi televisivi e, soprattutto, per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump, è morto oggi. La prima a darne notizia è stata Simona Ventura, con la quale Rubicondi ha condiviso un'esperienza all'Isola dei Famosi: «Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP», ha scritto la conduttrice televisiva sui social. Sono sconosciute, al momento, le cause della morte, ma pare che Rubicondi fosse malato da tempo.

Ivana Trump: «Donald ha lottato ma ha perso. Ivanka prossima candidata? Potrebbe farcela»

Rossano Rubicondi: la carriera, il matrimonio, l'Isola

Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano si trasferisce a Londra giovanissimo dove comincia a lavorare come modello. Scopre poi la passione per il mondo del cinema e, dopo numerosi provini, riesce ad ottenere piccoli ruoli in dei film. Fa notiza il suo matrimonio nel 2008 con Ivana Trump, già coniugata Trump, imprenditrice, personaggio televisivo ed ex modella ceca naturalizzata statunitense. Sempre nel 2008, Rubicondi viene scelto come concorrente per la sesta edizione dell' L'isola dei famosi, condotta da Simona Ventura, ma viene eliminato nel corso dell'ottava puntata. È il suo trampolino di lancio.

L'edizione ha infatti successo e il suo personaggio sembra funzionare. Rossano decide di continuare la sua attività nel mondo della tvelevisione. Assieme a Federica Panicucci conduce la trasmissione televisiva Cupido e recita nel film Natale a Beverly Hills. Nel 2010 s'immerge nuovamente nel mondo del reality: viene infatti chiamato a fare l'inviato per la settima edizione de L'isola dei famosi. Ma non è finita qui. Rubicondi ritorna nel 2012 in qualità di concorrente alla nona edizione del programma targato Mediaset, dal quale si ritira durante la seconda puntata per motivi personali.

Nel corso della settima puntata gli viene data la possibilità di ritornare in gara grazie a un televoto che vede protagonisti i quattro ritirati di questa edizione. Vince il televoto contro Cristiano Malgioglio, Flavia Vento ed Eliana Cartella (i ritirati della nona edizione) con il 55% dei voti e ritorna in gioco durante l'ottava puntata, sostituendo Enzo Paolo Turchi. La sua permanenza sull'isola tuttavia sarebbe dovuta essere confermata dagli altri concorrenti, cosa non avvenuta, e per questo motivo Rubicondi viene eliminato dopo una settimana passata in prova. Nel 2018 partecipa a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai1, come ballerino per una notte insieme proprio a sua moglie, Ivana Trump.

Il collegamento con Barbara D'Urso da Zanzibar

Rossano era tornato in tv dopo parecchio tempo, collegandosi con Barbara D’Urso nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda il 29 marzo dell'anno scorso. Rubicondi, in quell'occasione, aveva spiegato di non poter tornare in Italia e di non potersi recare negli Stati Uniti non essendoci voli. Anche a Zanzibar, infatti, era stato chiuso tutto per evitare che il numero dei contagiati aumentasse.

Le ipotesi sulla malattia

Ancora sconosciute, come dotto, le reali cause della prematura morte, anche se è arrivata una prima ipotesi da parte del direttore di “Novella2000”, Roberto Alessi, che nel ricordare l'attore ha scritto: «Sono sconvolto e addolorato - si legge sul sito del settimanale - Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma».