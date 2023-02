Rosa Chemical e Fedez: non è il "primo" bacio. E l'artista ci prova anche con Al Bano ma lui "rifiuta": «Ho altri gusti»

Sarà l'amore, come ha detto Rosa Chemical dopo il bacio, sarà il momento di spettacolo, certamente il più trasgressivo del Festival di Sanremo, fatto sta che non è la prima volta che tra Fedez e Rosa Chemical "scatta" il bacio.

Solo qualche mese fa un video - su tik tok - ritraeva i due cantanti mentre si "baciavano". E d'altronde, secondo i bene informati, Rosa Chemical non sarebbe nuovo a queste performance. In passato ci erano stati Alfa, artista genovese, e Fred De Palma.

Il bacio "inviato" ad Al Bano

Rosa Chemical ci avrebbe "provato" anche con Albano. Ospiti, uno in collagemento e l'altro in studio, di Serena Bortone in onda in questa settimana dal Casinò di Sanremo con il suo "Oggi è un altro giorno", Al Bano "rifiuta" il bacio mandato da Rosa Chemical all'artista salentino e Iva Zanicchi. “Mando un bacio in bocca a Iva Zanicchi e Al Bano insieme!" saluta provocatoriamente Chemical gli ospiti in studio, Ma mentre Zanicchi sorride, Albano non le manda a dire: “Rosa, ho altri gusti!” dice il cantante. Immediata la replica di Rosa Chemical: “Peccato, perché in amore è bello tutto, comunque rispetto i gusti del signore.”

Il bacio di Fedez e J Ax

Ma torniamo ai baci. Un bacio a stampo quello tra Fedez e J Ax protagonisti nella serata cover. "Fratello mio quante ne abbiamo passate insieme, non sai il bene che ti voglio bene - scrive Fedez su Instagram annunciando - Questa sera Articolo 31 & Fedez sul palco dell’Ariston a Sanremo pronti a spaccare tutto". In questo caso Chiara (Ferragni ovviamente) reagisce con tre cuori. Si dividono invece gli utenti Ig tra chi sorride e mette like e chi critica: "Fedez e basta" scrivono, "Povera società", "Ma ti sta bene che lo abbia baciato?" chiede una follower.