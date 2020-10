Ronn Moss e Lino Banfi: in Puglia c’è una strana coppia

Che insieme formino una strana, anzi stranissima, coppia è fuor di dubbio: parliamo di Ronn Moss e Lino Banfi che gireranno insieme un film ambientato in Puglia. Il bellissimo Ridge Forrester, icona della soap opera Beautiful ma anche apprezzato musicista, firmerà infatti il suo esordio alla regìa con una commedia romantica ambientata nel Bel Paese, accompagnato da uno dei personaggi più cult della commedia italiana, ma anche quintessenza della pugliesità.

Il film, in uscita nella primavera del 2021, è già annunciato nella prossima Mostra del Cinema di Venezia e si chiama Un viaggio a sorpresa. Inutile aggiungere che l'avventura si svolge proprio in Puglia, che del film è una coprotagonista, e ha come sponsor uno degli istituto di credito più radicati sul territorio, la Bcc San Marzano. La banca non è nuova a questo tipo di mecenatismo: ha già sostenuto altri film - ricorrendo, prima in Italia, allo strumento del tax credit - tra cui Il grande spirito di Sergio Rubini e il Signor H con Alessandro Haber.

Ma torniamo al film: il lungometraggio racconta la storia di un broker di New York, Micheal (interpretato da Moss) che, stanco della frenesia di Wall Street, molla tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Una storia che cavalca dunque l'ormai consolidata tradizione del Pugliashire ma in chiave comico grottesca. Una volta arrivato a destinazione per prendere possesso della sua proprietà, Michael scopre che non è tutto come sembra. Tra mille peripezie e situazioni esilaranti, il manager si imbatte in una famiglia pugliese molto particolare e a complicare le cose ci si mette anche l'amore. La commedia romantica è stata girata nelle province di Bari, Brindisi e Taranto tra Polignano, Monopoli, Locorotondo, Alberobello, Fasano e San Marzano, con un mix di dialoghi tra inglese, italiano e pugliese.

«Nonostante la situazione attuale complessa vogliamo dare ossigeno, oggi più che mai, a un settore che sta risentendo in modo particolare delle restrizioni soprattutto in questa fase», ha sottolineato Emanuele di Palma, presidente della Banca di credito cooperativo di San Marzano (Taranto) che insieme a DevRonnEnterprises e Bros Group Italia è tra i produttori. «Viaggio a Sorpresa è una vera e propria cartolina della nostra regione, che abbiamo voluto sostenere per promuovere le nostre tradizioni, i nostri paesaggi e la nostra cultura enogastronomica in tutto il mondo». Nel cast accanto alla star di Beautiful e a Lino Banfi ci saranno anche Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola e Pietro Genuardi. Direttore della fotografia è Armando Barbieri. La sceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe. Coproduttori saranno invece Giovanna Arnoldi, Mirella Rocca e Domenico Barbano.

Nei giorni scorsi l'attore (e regista) è arrivato in Puglia per incontrare i suoi sponsor.

«Desidero ringraziare la Bcc San Marzano ed in particolare il suo presidente Emanuele di Palma ha dichiarato Ronn Moss - per la grande ospitalità oltre che per il sostegno. Abbiamo avuto l'opportunità di girare nelle sedi di questa straordinaria realtà, che tra l'altro è adatta alla storia del film. Sono certo che sarà un ottimo prodotto cinematografico e che la gente apprezzerà i valori di questa commedia in cui mostriamo la Puglia sotto una luce davvero speciale. Questa era la mia intenzione principale ha aggiunto Moss - raccontare la bellezza autentica della Puglia e cosa mi ha fatto innamorare di questa meravigliosa Terra, che ormai è diventata la mia seconda casa. Mi auguro che la gente possa riconoscere e ammirare tutto questo. Enjoy!».

