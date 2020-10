X Factor, Emma (a sorpresa) elimina Roccuzzo che piange: «Non ce la faccio mai...»

Colpo di scena a X Factor. Emma elimina Roccuzzo, uno dei personaggi più amati e talentuosi di questa edizione dello show di Sky. Ragazzo con una bellessima voce, fragile ma anche con una simpatia speciale. La cantante lo chiama sulla splendida terrazza di una villa di Roma e spiega così le sue motivazioni. «Innanzitutto voglio dirti che tutte le volte che ti ho sentito cantare hai sempre tirato fuori questo timbro molto particolare, molto emozionante - dice Emma - io credo che tu, Roccuzzo, debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu, è un lavoro che mi piacerebbe moltissimo fare con te, ma il tempo è veramente stretto, per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire».

Lui la ringrazia ma è deluso e scoppia in lacrime: «Sembra sempre che per un passo non ce la faccio mai, però sì, è la vita. Ci sta, si diventa più forti». Ai live della prossima settimana Emma ha deciso di porterà Blind, Bleu Phelix e Santi. Insorge il popolo del web: «Eliminazione clamorosa». «Se avessi tanti soldi ti farei fare io un disco».

Adesso X Factor 2020 ha le sue 4 squadre e i suoi 12 concorrenti da oggi ufficialmente in gara. Nel corso di una puntata tesissima, la «Last Call» per i Live, i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno scelto i tre concorrenti per categoria che accedono agli show. Le 12 proposte musicali in gara sono: Blind, Blue Phelix, Santi tra gli Under Uomini di Emma; Casadilego, Cmqmartina, Mydrama per le Under Donne di Hell Raton; Little Pieces of Marmelade, Manitoba, Melancholia per i Gruppi di Manuel Agnelli; Eda Marì, N.A.I.P.,Vergo per gli Over di Mika. Saranno loro al centro dei Live, da giovedì 29 ottobre su Sky e NOW TV, sempre con la conduzione di Alessandro Cattelan.

