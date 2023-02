“Scordato”, il nuovo film scritto e diretto da Rocco Papaleo e da lui interpretato insieme alla cantautrice Giorgia e a Simone Corbisiero, inaugurerà la sezione competitiva “ItaliaFilmFest” della quattordicesima edizione del Bif&st, sabato 25 marzo al Teatro Piccinni di Bari. Prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, “Scordato” sarà proiettato al festival in anteprima assoluta e uscirà nei cinema il 13 aprile distribuito da Vision Distribution.

«Una storia meridionale e poetica»

«Non spetta a me dirlo ma credo che “Scordato” sia il mio miglior film e una nuova occasione di riconnettermi con la mia terra - commenta Rocco Papaleo - ed è per questo che sono felice di confrontarmi con il pubblico del Bif&st con la speranza che venga apprezzata questa storia meridionale e poetica. Quindi sono veramente grato a Felice Laudadio e alla commissione che lo ha selezionato dandomi questa opportunità».

Il ritorno dietro la macchina da presa

Girato in Basilicata tra Lauria e Maratea, dopo una breve sosta a Salerno, “Scordato” segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro la macchina da presa dopo “Basilicata Coast to Coast”, “Una piccola impresa meridionale” e “Onda su Onda”. Il film è sceneggiato da Rocco Papaleo insieme a Valter Lupo e ne sono interpreti anche Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.