GF Vip, video scandalo di Rita Rusic alle 3.20 del mattino: regia costretta a censurare

Rita Rusic è stata immortalata alle 3.20 della notte dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre era intenta a masturbarsi. Lo immagini, decisamente eloquenti, sono state pubblicate da Dagospia. La regia è stata costretta a spostare l'inquadratura proprio perché il video era troppo esplicito. E sempre la testata online di Roberto D'Agostino ha fatto notare come, soltanto due giorni fa, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si fosse lamentata proprio per l'«assenza di testosterone nella casa del Grande Fratello». Assenza alla quale sembra aver ovviato in modo inequivocabile.

L'attrice e cantante d'origne croata, giunta alla soglia dei 60 anni, nella Casa ha ritrovato una sua ex fiamma,

giovane modello italiano che ha fatto fortuna in America. La loro non è stata lunga relazione, ma più che altro un flirt intenso e passionale. La Rusic non ha mai nascosto d'essere una donna di passione, amante del bello e dei piaceri della vita. Più di una volta, infatti, Rita s'è fatta coinvolgere in discorsi inerenti rapporti sentimentali intimi, senza mai tirarsi indietro nei fare commenti o nell'esprimere la sua opinione.

