Riprese al via. Ed è caccia al bel Ryan

A Taranto da ieri sono partite le riprese del film di Michael Bay 6 Underground che con una spesa di 150 milioni di euro è al momento il film più costoso mai prodotto da Netflix. Taranto, non prevista, ma scelta direttamente dal regista avendone espresso il desiderio, dopo averne conosciuto le bellezze grazie ai location manager Anrico Latella e Fabio Marini. Le riprese interesseranno, i Due Mari, la città Vecchia e parte del Borgo fino al 6 ottobre.Il protagonista Ryan Reynolds è atterrato dallo scalo di Grottaglie e già per le strade di Taranto si è scatenata la caccia agli attori per selfie e autograf. Il più ricercato è il bel Ryan, ma anche il resto del cast composto da Mélanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona e Corey Hawkins.Già ieri i primi divieti scattati ieri hanno iniziato a causare traffico e file in città. Con la previsione dei prossimi giorni in cui le chiusure delle strade saranno più massicce tra centro e città vecchia. Un ritorno d'immagine oltre che economico (quasi 500 persone saranno coinvolte nel lavoro rimanendo a Taranto per oltre un mese) sull'altare del quale i disagi per la cittadinanza saranno sacrificati nei prossimi dieci giorni. Le zone coinvolte, infatti, scelte personalmente dal regista Michael Bay, comporteranno necessariamente modifiche della viabilità.Le riprese cinematografiche di 6 Underground richiedono chiusure al traffico imposte dall'ordinanza della polizia locale, la numero 253 del 24 settembre scorso. Domani sarà la prima giornata clou dei divieti. In relazione alle riprese cinematografiche che interesseranno il Borgo antico e l'area attorno al ponte Girevole, per effetto del provvedimento i servizi bus urbani cambieranno percorsi. Ci sarà inoltre l'istituzione di un servizio navetta che esordirà domani.L'Amat, nelle giornate indicate, al fine di garantire i collegamenti con i quartieri a nord della città (Tamburi Paolo VI Lido Azzurro) ha comunicato le deviazioni dei bus che si muoveranno lungo la direttrice per il ponte di Punta Penna invece che per il centro (qui sotto i dettagli).Al fine di ridurre i disagi per i cittadini in quelle stesse giornate in cui gli utenti sarebbero sprovvisti di collegamenti tra via Margherita e via Leonida e viceversa, nonché al fine di consentire a coloro i quali avessero bisogno di raggiungere la fermata provvisoria di via Leonida (tra via Principe Amedeo e via Mazzini), saranno istituiti i servizi navetta. Il primo è domani dalle 6 alle 23.30, in conseguenza dell'interdizione al traffico veicolare esteso fino a via Margherita, i bus navetta partiranno e arriveranno a piazza Ebalia.La navetta 1 si muoverà a partire dalle ore 6 ogni 30 minuti in piazza Ebalia, via Oberdan, via Minniti, via P. Amedeo, via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Oberdan, via Crispi, via Principe Amedeo (tutta), Lungomare, piazza Ebalia.La navetta 2 si muoverà a partire dalle ore 6.15 ogni 30 minuti con il seguente percorso: piazza Ebalia, via Berardi, via Amedeo, via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Oberdan, piazza Ebalia, via Berardi, via Principe Amedeo (tutta), Lungomare, piazza Ebalia.