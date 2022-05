Morto Richard Benson, storico chitarrista e personaggio tv: aveva 67 anni. «Ha lottato come un leone»

È morto all'età di 67 anni Richard Benson. Il musicista britannico, ma naturalizzato italiano, è stato un noto personaggio televisivo ed esponente della musica underground romana negli anni '70. L'annuncio del decesso arriva dalla pagina ufficiale di Richard Benson su Facebook: «Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: "Se muoio, muoio felice"». Da anni lottava con patologie cardiovascolari.

Chi era Richard Benson

La biografia di Richard Benson è stata per lungo tempo avvolta nel mistero. Nato a Woking (Gran Bretagna) nel 1955, negli anni '70 comincia a suonare in Italia in gruppi di musica rock. Ben presto il suo carattere forte e molto poco convenzionale lo porta ad emergere, soprattutto nell'ambito delle radio e tv locali, come un vero e proprio personaggio e non solo come musicista.