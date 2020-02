«Mi candido con Renzi», il ministro Boccia vittima della moglie e “iena” De Girolamo: la reazione è esilarante - IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO COMPLETO:

Metti due acerrimi “nemici”, metti una moglie dalle spiccate doti attoriali e una crisi di governo che, agli osservatori, appare quasi inevitabile e lo scherzo dell'anno è servito. Vittima, il ministro per gli Affari regionali e delle Autonomie Francesco Boccia , in quota Pd, originario di Bisceglie, in Puglia A ordine il piano Le Iene , insieme alla moglie del ministro, Nunzia De Girolamo, già ministro a suo volta e parlamentare di Forza Italia. Proprio lei annuncia a un attonito Boccia la prossima candidatura alla presidenza della Regione Campania, in quota Italia Viva. «Ho parlato direttamente con Matteo» suggerisce De Girolamo. Le gag successive sono tutte da ridere. E il ministro, vicino a perdere le staffe, non le manda certo a dire né alla consorte né a Renzi.