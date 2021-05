Raoul Bova nuova star di Don Matteo: affiancherà Terence Hill nella prossima stagione

I milioni di fan di Don Matteo si tengano forte. C'è una new entry di peso: Raoul Bova che avrà un ruolo prossimo a quello del protagonista - un "tributo" a Don Matteo e quindi un prete al suo primo incarico - ma non sostituirà Terence Hill, protagonista indiscusso per le prime dodici stagioni della fiction. Si tratterebbe infatti soltanto di un affiancamento, ma il giallo sul futuro dell'ex compagno di avventure di Bud Spencer, ormai 82enne, rimane. Le riprese della tredicesima stagione (su Rai1 da inizio 2022) partiranno lunedì 31 maggio a Spoleto. La serie campione di ascolti prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ha sempre come protagonista Terence Hill, - rassicura la produzione - che inizierà a girare la nuova stagione nella cittadina umbra a partire da lunedì 7 giugno. Raoul Bova è reduce dal successo di "Buongiorno, mamma", che stasera chiuderà con l'ultima puntata. Come se la caverà nel nuovo ruolo?

APPROFONDIMENTI LE FOTO Don Matteo, boom di ascolti per l'esordio con la partecipazione... TELEVISIONE Don Matteo, ritorna Flavio Insinna ma senza Milena Miconi: la dura... SPOLETO Don Matteo 13, attesa per il primo ciak in Piazza Duomo L'INTERVISTA Rocio Munoz Morales e l'amore con Bova: «Mi hanno descritto... TV Amici 20, Raoul Bova si emoziona davanti alla De Filippi:... UMBRIA Don Matteo si prepara al ritorno, ma c'è da risolvere il...

Don Matteo 13, attesa per il primo ciak in Piazza Duomo

Don Matteo, boom di ascolti per l'esordio con la partecipazione di Fabio Rovazzi

L'attore romano indosserà dunque l'abito talare che per anni è stato esclusivamente il tratto caratteristico di Terence Hill: il personaggio di Raoul Bova sarebbe una sorta di omaggio a Don Matteo. Ne sarà anche il successore? Di certo, ci sarà anche un nuovo sacerdote, pronto a "collaborare" con i carabinieri per risolvere i casi della comunità.

Al centro della serie, diretta da Francesco Vicario e Luca Brignone per 10 serate, ritroviamo Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo. Accanto a loro ritroviamo anche Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, arrivato in città per un'occasione speciale. Insieme ad Anceschi arriverà anche sua figlia Valentina, una ragazza all’apparenza solare e piena di vita ma che nasconde in realtà un dolore nel suo passato. Quando scoprirà la verità, Anceschi farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto. Non ci sarà però Milena Miconi (nella fiction Laura Respighi) che il capitano dei carabinieri aveva sposato. Nel cast anche Nino Frassica, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi,