Rai1 in Puglia sui "cammini della fede"

Dal Friuli alla Puglia passando per la Toscana lungo i sentieri della fede. L'Italia è attraversata da percorsi a piedi che possono far ritrovare sé stessi e il rapporto con il territorio, alla ricerca della bellezza, del proprio mondo interiore e della fede.

Nella puntata di domenica alle 10.30 in onda su Rai1 vengono raccontati il Cammino celeste e il percorso della Bibbia a cielo aperto in Friuli, i Cammini di Leuca in Puglia e il Cammino di Matilde del Volto Santo in Toscana.

Lorena Bianchetti in studio accoglie Cristina Menghini, ieri personal trainer a Milano e oggi guida ambientale nelle Marche, Irene Bongiovanni, presidente nazionale Confcooperative Turismo Spot Cultura e Simone Bozzato, docente in Beni culturali Formazione e Territorio, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di «A Sua Immagine» con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santi Quirico e Giulitta in Salcedo (VI) Regia Gianni Epifani Commento Simona De Santis. Alle 12 verrà trasmesso, come ogni domenica, l'Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.