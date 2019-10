“Maledetti amici miei”: Sangiorgi canta per la prima volta il brano dedicato all'amicizia

Ultimo aggiornamento: 12:30

“Maledetti amici miei", il programma di Giovanni Veronesi , comincia questa sera (e andrà avanti per i prossimi sette giovedì, su Rai2) sulle note di un brano scritto e interpretato da Paolo Conte e si chiuderà, invece, sulla melodia «romantica e spigolosa» della canzone che Giuliano Sangiorgi , voce e frontman dei Negramaro , ha scritto proprio per il suo amico Lele Spedicato . «Senza di lui avrei smesso, ne sono certo. Lo ringrazierò per sempre per non avermi cambiato la vita» dice oggi Sangiorgi al Corriere.«Senza di lui avrei smesso, ne sono certo. Lo ringrazierò per sempre per non avermi cambiato la vita» dice oggi Sangiorgi al Corriere. La ballad dedicata a Lele e condivisa con gli altri membri della band su whatsapp, ha già raccolto migliaia di like e cuori su Instagram , dove Sangiorgi l'ha condivisa.