Raffaele Pe, 38 anni, è il controtenore del momento: con la sua formidabile vocalità è diventato infatti uno dei più grandi promotori della cultura barocca, restituendo modernità ai ruoli un tempo appannaggio dei divi castrati, tra i quali i pugliesi Carlo Broschi (in arte Farinelli) e Giuseppe Aprile. Osannato dal Times, il cantante lodigiano sarà oggi alle 20.30 a Bari per la Stagione Concertistica 2023 del Teatro Petruzzelli. “Giulio Cesare, eroe barocco” è il titolo del recital incentrato sul celebre condottiero oggetto di molte pagine memorabili nel teatro d’opera barocco, alcune delle quali registrate qualche anno fa dello stesso Pe nel cd “Giulio Cesare: a baroque Hero”, vincitore del Premio Abbiati 2019. In quell’incisione e nel concerto di stasera ad accompagnare il controtenore sarà l’ensemble La Lira di Orfeo, da lui stesso creato nel 2015.

Raffaele Pe, per tre anni acclamato protagonista a Martina Franca, l’anno scorso a Taranto e oggi il debutto al Petruzzelli: c’è dunque una particolare predilezione per la Puglia?

«Sì, devo molto alla Puglia e a Martina Franca in particolare per il bellissimo debutto con la Griselda di Scarlatti e l’Angelica di Porpora di Porpora, che mi ha dato la possibilità di lavorare sui repertori meno conosciuti del barocco italiano. L’anno scorso poi siamo stati accolti benissimo a Taranto, e ora la prima volta al Petruzzelli, e sarà una bella prova da affrontare in un teatro stupendo e così grande, e ci arrivo subito dopo aver cantato in un altro meraviglioso teatro come la Scala. Bari poi è la patria di Piccinni, ma la maggior parte degli interpreti e dei compositori della “scuola napoletana” erano pugliesi».

A proposito di Piccinni, ci sarà anche il suo “Giulio Cesare” nel concerto di questa sera?

«Assolutamente sì. Piccinni è uno di quei compositori di rilevanza assoluta, e misurarsi con la sua opera seria, la meno frequentata, dimostra dei legami molto intensi con il periodo precedente, gli inizi del Settecento e la fine del Seicento, per la sua cura per la parola, che non è invece presente in altri compositori d’oltralpe a lui contemporanei. In questo recital canterò “l’aria del sonno” dal suo “Cesare in Egitto”, un unicum anche nella librettistica e che Piccinni dipinge con un’orchestrazione straordinaria».

Lei ha fondato La Lira di Orfeo con cui esegue soprattutto repertorio barocco e contemporaneo. Una modalità che è vicina a quella di alcuni compositori odierni che creano propri ensemble per gestire al meglio scelte tecniche ed estetiche. Qual è stata la sua motivazione?

«Quello con La Lira è un percorso di condivisione con i musicisti con cui in questi anni mi sono trovato a collaborare ma anche a riflettere su che cos’è il barocco oggi. È un lavoro di ricerca e di concertazione fatto insieme alla nostra bravissima spalla, la violinista Elisa Citterio. Recentemente hanno scritto che la mia è una band più che un ensemble. Una definizione che mi è piaciuta e mi ha fatto pensare, soprattutto se rapportata a un’ottica settecentesca. Quando Haendel dirigeva la sua orchestra, all’organo suonava Alessandro Scarlatti e i violoncelli erano i fratelli Bononcini. Ovvero i virtuosi massimi di quel periodo che di fatto costituivano un’orchestra di solisti. Una prassi allora consolidata che la avvicina oggi più a una session di jazzisti che all’orchestra classica gerarchicamente strutturata».