Racconti, magia e musica alle cantine Garofano nella Notte di San Giovanni

Passeggiata sonora, tramonto in vigna, teatro, musica, vino, food: si festeggia così La notte di San Giovanni, ricca di antiche credenze popolari e di misteri. La tradizione vuole, infatti, che nelle ore che separano il 23 dal 24 giugno si compiano riti purificatori, si raccolgano erbe e fiori spontanei, si accendano dei fuochi e si aspetti la rugiada del mattino.

Appuntamento a Copertino



L’appuntamento è domani alle Cantine Garofano in Tenuta Li Monaci a Copertino, in collaborazione con Sei Festival e Coolclub. Alle 19.30 si parte passeggiando tra le vigne e ascoltando una selezione musicale in cuffia. A seguire l’attrice Marzia Quartini con alcuni racconti su questa notte di superstizioni, streghe e sortilegi. Dalle 22 al via la musica dal vivo con Ginevra Nervi e Vivaz. La compositrice di musica elettronica e autrice di colonne sonore, nel Salento come direttrice artistica della residenza Feelm - From primitives to the future del Sei Festival che si concluderà sabato 25 giugno al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, basa la sua ricerca sull’esplorazione timbrica vocale avvalendosi di svariate tecniche di manipolazione sonora e domani sera proporrà i brani di “The Disorder Of Appearances”, ultimo album appena uscito per La Tempesta e anticipato da due singoli, “Zero” e “Floyd”. “The Best Goalkeeper”, con la presenza nel videoclip e nel live del soccer free-styler Alessandro Colazzo, è un brano dedicato ai migliori portieri della storia del calcio prodotto da Andrea “Andro” Mariano dei Negramaro nel suo Waveforms Studio di Milano. Proprio con Andro, Vivaz ha fondato il duo Codefish & Tuna. Vivaz inoltre è co-fondatore di Squat Party e del movimento artistico Salentini Generali. Il biglietto di 10 euro (+dp) include due calici di vino. Info 333. 1803375 oppure www.seifestival.it.