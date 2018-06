Aurora Ramazzotti: «Porto sempre dei pantaloni larghi, salvano in ogni occasione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della cerimonia del varo della nuova nave Msc Seaview a Genova la scorsa settimana,, bellissima in un abito giallo lungo e scollatissimo, ci ha confessato i suoi segreti in fatto di moda. Une comodo è il suo must have irrinunciabile e unè l’ultimo capo che la seguitissima influencer ha acquistato per un’occasione top secret. In vista delle vacanze, in valigia non possono mancare dei, fondamentali per affrontare un viaggio all’avventura per esplorare il mondo, proprio come piace a lei.