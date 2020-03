«Restiamo a casa, ma rimaniamo connessi»: Quarta apre il suo salotto musicale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dobbiamo rimanere a casa! La situazione è seria, c’è un’emergenza in corso. Questo virus può uccidere i nostri cari e sta colpendo persone sempre più giovani, dobbiamo fidarci di chi è più competente di noi nel campo. Mai come in questo momento sono importanti i social network, usiamoli con intelligenza e responsabilità. Restiamo a casa e rimaniamo connessi, in questo modo staremo insieme senza correre inutili pericoli. Non crediamo che quello che sta succedendo agli altri non possa succedere a noi».Con queste parole il violinista Alessandro Quarta lancia il suo messaggio di solidarietà attraverso un video pubblicato sui canali social. L’artista contribuisce a diffondere l’hashtag #iostoacasa e invita tutti i suoi sostenitori, e non solo, a comportarsi responsabilmente in un momento in cui la collaborazione di tutti è fondamentale per il nostro Paese.Alessandro ha lanciato un secondo hashtag: #iorestoacasacon, che utilizzerà per organizzare una serie di dirette online in modo da intrattenere il suo pubblico con ottima musica, ma nel rispetto delle norme vigenti. Il violinista andrà a creare un vero e proprio salotto musicale!