Puglia, è tempo di sagre: carne di cavallo a Seclì e poi birre e tanta musica. Cosa fare questa sera

È tempo di sagre in Puglia e, è il caso di dire, ce n'è per tutti i gusti. Una venerdì sera all'insegna del food ma anche della buona musica per chi vuole trascorrere una serata in compagnia di amici: ecco cosa fare questa sera 19 agosto.

Sagre in provincia di Lecce

Torna dopo due anni di attesa La Sacra te la Carne te Cavaddhru, uno degli eventi più caratteristici, più amati ed apprezzati dell’estate salentina. L’appuntamento è a Seclì il 19 e 20 agosto 2022, per immergersi nel divertimento riassaporando per due sere le gioiose tradizioni della nostra terra. La Location è da favola, a cingere il monumentale palazzo baronale nel centro storico di uno dei borghi più caratteristici del magico Salento; in sottofondo i ritmi coinvolgenti e travolgenti della Pizzica e della taranta. Ad accogliere turisti ed avventori la gentilezza e l’esperienza delle ragazze e dei ragazzi della Pro Loco. Ed infine i protagonisti principali, i piatti più succulenti della nostra tradizione gastronomica: i "Pezzetti alla pignata", piatto principe, e poi polpette, arrosti, "'ntrame", salame e bresaola, tutto rigorosamente di cavallo, ed ancora bruschette alla salentina e le gustose “pittule”, tutto preparato secondo le ricette della nostra tradizione.

Questa sera (dalle 19) al Castello Volante di Corigliano d'Otranto, grazie a The Bluebeat Pub, prosegue la seconda edizione di "Birre al Castello". Tre serate di musica, incontri e food di qualità con 14 birrifici, 90 birre e 60 spine disseminate tra il fossato e le terrazze dell'antico maniero del comune salentino. Ingresso 3 euro con sacca e bicchiere in omaggio - info e prenotazioni 3343429268 - nuvole@ilcastellovolante.it.

Sagre in provincia di Taranto

Parte oggi infatti il "Carosino Beer Fest”. «In collaborazione con l’ Event sound music, - spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di far le cose in grande. Perciò prendete il calendario e segnatevi in rosso queste date: 19, 20 e 21 Agosto non prendete impegni perché ci sarà la prima edizione del “Carosino Beer Fest”. Buon cibo, ottima musica, tanto divertentismo e soprattutto fiumi e fiumi di birra. Dopo un biennio di restrizioni e tristezza, tornare a divertirci è un obbligo, e noi vogliamo farlo con stile. Per tutte le info sull’evento, continuate a seguirci, vi aggiorneremo passo passo. L’appuntamento, a partire da questa sera alle ore 20, è in via dello Stadio, con ingresso libero consumazione obbligatoria. Per tutte le informazioni si può chiamare il numero 3791572512.



I sapori del territorio e l’atmosfera calda di una “Bio Piazza” in festa. Statte punta sulla riscoperta degli antichi sapori che influenzano la cultura enogastronomica dello ionio, dove la cucina molto spesso è un vero stile di vita e si sposa con la filosofia del vivere “slow”. Questa sera appuntamento con “I sapori del nostro territorio” nella Bio Piazza. Una serata all’insegna della buona musica, dell’eccellente cibo e delle fresche bevande, per un territorio dalle antiche tradizioni culinarie, racchiuse in un insieme di sapori, colori e odori tutti da scoprire nel percorso enogastronomico. Non mancheranno momenti all’insegna della buona musica.

Eventi in provincia di Bari

Nell'ambito della "Festa del Mare", oggi e domani, a partire dalle ore 21, in piazza della Torre, a Torre a Mare, torna l'appuntamento con il "Premio Nino Rota", giunto alla sua quarta edizione. Obiettivo dell'evento è compiere un excursus nel mondo della musica per immagini e individuare nuovi compositori e musicisti che possono imporsi sulla scena musicale. L'evento è completamente gratuito.



A Norma di Bari, al chiostro di Santa Chiara, spazio a "Farà giorno", lo spettacolo teatrale diretto da Rago e che vedrà salire sul palco De Vivo e Ingravallo. L'orario di inizio è alle 21.

Eventi in provincia di Brindisi

Questa sera, alle ore 21, il Teatro del Parco archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni ospiterà il musical “Romeo & Giulietta”. Per ogni info spettacolo Ostuni del 19 agosto - 0831 1982471.

La seconda edizione della rassegna ”Appia in Tabula” continua questa sera alle 22. L’appuntamento dell’intenso programma estivo presso il parco archeologico Muro Tenente (al confine fra i territori comunali di Mesagne e Latiano) vedrà protagonista Mombao. Il concerto-performance contamina brani originali con brani folk di diverse culture arrangiati in chiave punk-funk elettronico, tra Animal Collective, Caribou, DFA Records e world music.

Prosegue nella Valle d’Itria, in particolar modo a Cisternino (Br), la XIII edizione del Festival dei Sensi, diretto da Milly Semeraro, dedicato al tema “Strade”. Tra gli ospiti più attesi c’è David Le Breton che questa sera alle 19 a Cisternino (Masseria Gianecchia) terrà un incontro dal titolo “Camminare”. L’appuntamento è alle 19.30 a Cisternino presso la Masseria di Montereale.

"Vitigni autoctoni della Valle d’Itria” è questo il titolo dell’evento che si terrà questa sera alle ore 20.30 nelle “Cantine Upal” a Cisternino. Sarà cosi possibile scoprire le caratteristiche uniche dei vitigni territoriali della Valle d’Itria in una degustazione guidata da Giuseppe Baldassarre, relatore Associazione Italiana Sommelier Puglia. L’evento è organizzato dall’ Ais Brindisi.

Eventi in provincia di Taranto

Sul palco del Teatro Villa Peripato approda il nuovo spettacolo di e con Mimmo Fornaro dal titolo “Ma se po’ ffà sta vite?”. Inizio spettacolo ore 21, ingresso ore 20,30. Costo del biglietto posto unico numerato 9 euro + 1 di prevendita. Info e prenotazioni al 339.4760107. I ticket sono disponibili al botteghino del Teatro in via Pitagora 71 tutte le sere dalle ore 19 alle ore 21.

A Mottola, in Largo San Nicola, dalle 21 spazio al mago Dodò con l'associazione "Mottolaverso". Portando musica e magia nel centro storico “Schiavonia”, la nuova associazione culturale e di promozione sociale “Mottolaverso” prende ufficialmente vita, sotto la presidenza di Nicolangelo Greco. Questa sera, dalle ore 21, in Largo San Nicola, spazio al mago Dodò e dalle 21,45 al M° Leo Caragnano per compiere un viaggio virtuale tra arte, cultura e promozione del territorio, alla scoperta di uno degli angoli più belli del “cuore antico” di Mottola.

Alla scoperta dell’antica Acropoli della città di Taranto, oggi, in un percorso urbano intriso di fascino lì dove sarebbe passato il Principe degli Apostoli. Il progetto “La Via Petrina – Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma”, ideato dalla cooperativa Polisviluppo e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, dopo la zona del mar Piccolo, si sposta nel centro abitato. Partenza ore 17.30 dall’Infopoint della Galleria comunale del Castello Aragonese di Taranto. La passeggiata si snoda per 2 km, la durata è di circa 3 ore. Quota di partecipazione: 15 euro, gratis per bambini fino a 12 anni accompagnati. La prenotazione è obbligatoria al numero 340.7641759.