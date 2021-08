In Puglia tra vacanze, musica e mercatini: ecco cosa fare lunedì 2 agosto

Estate tempo di vacanza ma anche di divertimento e tempo libero. In un caldissimo mese di agosto la Puglia non si fa trovare impreparata e, a chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia e nel Salento, offre una cartellone nutrito di eventi. Protagonista principale la musica, e poi ci sono i mercatini del food. Ecco cosa fare e cosa vedere se vi trovate in Puglia lunedì 2 agosto.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI:

Roca

Originario di Téboulba, un paesino della costa tunisina, Dhafer Youssef, senza rinnegare la tradizione sufi, ha trovato nel jazz e nella musica contemporanea la base necessaria per dare sfogo alla sua scrittura mistica e creativa, e con la sua voce prodigiosa s’inerpica in sentieri molto più perigliosi rispetto ai rettilinei del pop.

Il compositore e cantante tunisino oggi sarà nel Salento ospite del Locomotive Jazz Festival. L’appuntamento è alle 21.30 sul palco dell’Area Archeologica di Roca e Grotta della Poesia, dove si esibirà insieme al batterista Adriano Dos Santos e al sassofonista Raffaele Casarano (direttore artistico del Festival) per il concerto di presentazione del suo ultimo album “Sounds of Mirrors”. «In questo lavoro, Youssef costruisce paesaggi sonori onirici e si concentra sulla musica indiana – si legge nelle note di presentazione - è un disco molto più meditativo del suo precedente “Diwan of Beauty and Odd” e contiene 12 brani in cui le atmosfere sonore, le interazioni di gruppo e le parti da solista vengono ben bilanciate».

Brindisi

Gioca in casa, stasera, il cantautore brindisino Bungaro che proprio nella sua città, alle 21 nel Giardino dell’ex Convento di Santa Chiara, presenterà il suo ultimo album di inediti, dal titolo “Entronauta”. L’incontro, che sarà moderato da Alceste Ayroldi, è inserito nel programma della rassegna Puglia Book. La versione “liquida” dell’album sarà pubblicata in ottobre, ma sulle piattaforme digitali sono disponibili già da qualche tempo in streaming e per il download i quattro brani già inclusi nell’ep dal titolo “Appartenenza” pubblicato in precedenza. Tra di essi anche il primo e fortunato singolo “Il cielo è di tutti”, interpretato insieme con Fiorella Mannoia.

Manduria

Saranno i Radiodervish gli ospiti di Manduria Estate, evento, organizzato dall’amministrazione comunale. Il concerto, gratuito nel rispetto delle norme anti covid e obbligo di mascherina, è previsto per questa sera alle 21.30 in piazza Garibaldi.

Otranto

Con il concerto dell’ensemble vocale belga La Tempête, in programma oggi alle 20.30 nella Cattedrale di Otranto, prende il via l’undicesima edizione del Festival Muse Salentine, rassegna di musica classica ideata dal discografico belga Charles Adriaennsen, che ogni estate richiama nel Basso Salento molti artisti internazionali. Due le sessioni concertistiche: la prima fino al 6 agosto con 3 appuntamenti, e la seconda a settembre, dal 6 al 10, con cinque appuntamenti. Il programma di questa sera comprende un repertorio di musiche sacre di vari autori del ‘500 e del ‘900: John Tavener, Pierre de Manchicourt, Olivier Greif, Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, Giacinto Scelsi, Arvo Pärt, Marcel Pérès, Pedro de Escobar, Marbriano de Orto, Antoine de Fevin e Juan de Anchieta.

Lecce

Francesco Libetta protagonista questa sera, con lo spettacolo “Coreofonie”, in programma questa sera alle 20.45 al Chiostro dei Teatini di Lecce per la rassegna “Teatini in Musica 2021” organizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce.

Cutrofiano

Il concerto di Javier Girotto e Vince Abbracciante è l’appuntamento live di questa sera a Cutrofiano - piazza Municipio alle 21 - nell’ambito di “Daimon”, rassegna itinerante promossa dalla Cooperativa Ventinovenove con la direzione artistica di Mary Negro e Gabriele Polimeno.

Corigliano

Oggi al Castello Volante di Corigiliano d’Otranto il Sei Festival ospita una puntata speciale delle “Pillole” del musicista, compositore e dj Tobia Lamare. “Pillole” è la rubrica quotidiana sulla web radio Rko: storie nascoste, piccole chicche che cambiano la visione o confermano l’essenza delle vite rock n roll che conosciamo attraverso video e documentari. Tobia con il suo dj set parlato porterà il pubblico dentro queste storie alimentando l’ascolto con le testimonianze raccolte dalle sue interviste e facendo conoscere aneddoti e storie che pensavamo fossero leggende. Inizio alle 20, ingresso libero.

Maglie

Seconda giornata del Mercatino del gusto di Maglie all’insegna della valorizzazione della biodiversità pugliese. Una delle poche manifestazioni non rinviate per la pandemia, inizia con il “Mercatino junior… dall’orto alla tavola”, rivolto ai più piccoli.

Da oggi, dalle 19 alle 20.30, presso il Liceo Capece (ingresso libero) si aprono i laboratori didattici: nati da un’idea di Elisa Mele, e condotti da Roberto Aloisio, si imparerà a capire la stagionalità della frutta e della verdura, primo passo per una vera cultura della sostenibilità. Negli incontri saranno illustrati i vantaggi derivanti dal rispetto dei cicli della stagione nel coltivare e acquistare i prodotti della terra.

Alle 21.30, invece, sempre al Liceo Capece, ma stavolta solo su prenotazione, primo “Gusto Lab” dedicato alla carne: cosa rende squisiti una bistecca o un capocollo stagionato? Tony Augello condurrà l’appuntamento nel quale due specialisti, Francesco Camassa e Francesco Carriero, guideranno i partecipanti passo passo tra maturazioni e frollature, conciature e affinamenti. Si parlerà anche di abbinamento dei vini: meglio il rosato o il rosso? Con Michele Polignieri, critico gastronomico-scrittore. Le Cene del Mercatino si spostano quest’anno a Palazzo De Marco in via Ospedale. Ospite, questa sera, Masseria Barbera di Minervino Murge: Francesco Zompì racconterà quel territorio insieme allo chef Riccardo Barbera, che preparerà alcuni piatti simbolo della sua cucina elegante ma rustica in cui ogni singolo ingrediente, prodotto tipico, piatto della tradizione locale viene celebrato con rispetto per esaltare alla perfezione l’essenza di questo angolo di Puglia. Selezione vini Cantine Due Palme. Per il salotto letterario, invece, appuntamento alle 23 con la presentazione del libro “Le mute infernali. Dante e le donne”, omaggio delle donne di Puglia al padre della lingua italiana. Dialoga con Debora De Fazio e Maria Antonietta Epifani la giornalista Lucrezia Argentiero. A seguire, “Tirar tardi”: appuntamento con le conversazioni con gli ospiti del Mercatino del Gusto e i cocktail di Michele Di Carlo. Dai balconi di Piazza Aldo Moro, la musica di Salento Jazz: questa sera tocca a Gaia Rollo Quinti, con Gaia Rollo (voce), Michele Colaci (contrabbasso), Franco De Donno (batteria), Stefano Pellegrino (piano) e Roberto Rosato (sax). Per info e prenotazioni: 380.1931680 oppure su pickeat.it.