Puglia, Pezzali e il suo "Max '90 live" a Lecce. Almamegretta a Grottaglie. e poi visite guidate e storia. Cosa fare il 14 agosto

Un sabato sera, pre Ferragosto, tra concerti, musica della tradizione e visite guidate alla scoperta del territorio e delle tradizioni. Ecco cosa fare il 14 agosto in Puglia.

In piazza Libertini a Lecce

Arriva questa sera alle 21 in Piazza Libertini, nell'ambito di Oversound Music Fest, il “Max 90 live” tour di Max Pezzali con il quale il cantautore sta portando per l’Italia le canzoni degli 883, che hanno segnato la storia della musica italiana. Infoline: 3297761511.

Alle Cave di Fantiano a Grottaglie

Stasera al Cinzella Festival, a Grottaglie, tocca a Tricky, uno dei producer più famosi di tutti i tempi, che annuncerà il suo quattordicesimo album in studio, ‘Fall To Pieces’ in uscita il 4 settembre con la sua propria etichetta False Idols. Ma non è tutto, perché la serata ha in serbo un’altra chicca per gli appassionati: gli Almamegretta.

Nociglia

Rocco Nigro (alle 21) e Kamafei (alle 22) sono i protagonisti della tappa di questa sera a Nociglia della Notte della Taranta. Il festival itinerante farà tappa in Piazza Episcopo dove si potrà anche ammirare la mostra Lu tamburrieddhu miu j’è de Nociglia. Jata ci lu tuzza e ci lu pija: i tamburelli di Mesciu Nino. Una mostra dei tamburelli fabbricati da “Mesciu Ninu”, al secolo Giovanni Sancesario, una delle personalità più emblematiche del mondo popolare salentino.

Bari

«Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari». Così recita un vecchio e scherzoso detto popolare barese. Eppure, la presenza francese c’è stata e c’è per davvero: il 16 aprile 1071, Roberto il Guiscardo sconfisse i Bizantini e conquistò Bari. La storia si potrà approfondire, questa sera ore 19, con l’appuntamento “Bari parigina”. Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un recapito telefonico e un cognome. Posti limitati.

Ostuni

Volge al termine, questo fine settimana, Teatro Madre Festival al Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano di Ostuni. Stasera alle 21.15, lo spettacolo teatrale tout-public “Il Piccolo Clown” della Compagnia dei Somari, uno spettacolo delicatissimo di clownerie senza parole, un padre e il suo piccolo figlio. A poche ore di distanza, all’alba di domani (h. 5.00), in un momento di eccezionale congiunzione tra arte e natura, quando Aurora apre il giorno sorgendo dal mare proprio di fronte al pubblico dell’Anfiteatro, saranno la voce antica e cristallina di Rachele Andrioli, accompagnata dalla fisarmonica di Rocco Nigro e dal violoncello di Redi Hasa a chiudere questa IV Edizione di Teatro Madre Festival con Panacea, il Concerto all’Alba.

Bagnolo

Sabato di musica di musica live. In piazza San Giorgio, a Bagnolo del Salento, alle 21.30 prende il via la prima edizione di Eos Festival, ideato e organizzato da Dilinò in collaborazione con il Comune e con l’associazione “Gli Amici di Bagnolo”. La serata si aprirà con il live set di Franza con il suo nuovo lavoro, Love Chain Ep. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata. Info: centro@dilino.com; 320/2474305.

Corigliano

All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto torna il cantautore salentino Mino De Santis. Apertura area ristoro ore 20.30, inizio live ore 21.30, posti limitati, prenotazione consigliata: lumbroia@massimodonno.it; 338/1200398.

Ultimi fuochi festival

Torna l’appuntamento settimanale con Ultimi Fuochi Festival, teatro e musica in luoghi segreti immersi nella natura e illuminati dalla luce del tramonto. In scena stasera “L’ultimo valzer di Zelda”, alle 19 in un luogo segreto, tra Andrano, Diso, Spongano. Gli spettatori prenoteranno il biglietto e riceveranno solo all’ultimo momento le indicazioni per raggiungere il luogo. Prenotazione obbligatoria al 388/1271999. Biglietteria online su www.diyticket.it.

Alla scoperta dell'Anfiteatro rudiae

Sabato e domenica, con un unico turno alle 18.30, proseguono le visite al parco archeologico di Rudiae, lungo via San Pietro in Lama, a Lecce (ingresso 5 euro, ridotto dai 7 ai 18 anni 4 euro, gratuito under 7 anni) Grazie a un accordo tra la Soprintendenza e ARVa SRL, in collaborazione con Comune, dal 2018 è possibile visitare il Parco Archeologico e l’Anfiteatro romano. Per informazioni e prenotazioni: 349/1186667; 349/5907685; info@parcoarcheologicorudiae.it. Oppure il sito: www.parcoarcheologicorudiae.it.