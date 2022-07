Processione a mare, riti religiosi, discoteche, eventi: ecco cosa fare questa sera in Puglia

L'estate ormai entra nel vivo ed è tempo anche di riti religiosi, feste e divertimento in discoteca. La Puglia offre una vasta gamma di eventi per trascorrere la serata. Ecco cosa fare oggi (lunedì 4 luglio).

Lecce e provincia

Prende il via oggi la festa della Madonna del Canneto, che ritorna dopo due anni a causa della pandemia. Un ritorno graditissimo e felice per i gallipolini che amano profondamente questa solennità e la loro Madonna che riemerge dalle acque, portata in processione dai sub. La solennità liturgica della Madonna del Canneto inizia oggi alle 11 con la Santa Messa, la Supplica alla Madonna e la benedizione dei frutti della terra. Ma la grande attesa è per la solenne processione sul mare che si terrà questa sera alle 20. La statua della Vergine del Canneto, emergerà dal mare ad opera dei sub Vincenzo Fedele , Luigi Carrozza, Eugenio Palumbo, Antonio Faita e sarà portata in processione dai sommozzatori fino allo scalo del Rivellino da dove, accolta dai pescatori gallipolini, proseguirà fino al Sagrato del Santuario. Alle 21 sarà celebrata la Santa Messa officiata da don Emanuele Tramacere e dal coro del Santuario diretto da Gabriella Stea. Il programma civile prevede invece, l’inaugurazione della XI Edizione della “rievocazione storica dell’Antico Recinto della Fiera del Canneto”, prevista per le 18. La fiera, che prevede l’ esposizione e la vendita dei prodotti agroalimentari, in piazza Aldo Moro, la piazza prospiciente il santuario, si protrarrà fino al sette luglio. Domani sera alle 21, serata musicale col gruppo “Quando c’erano i complessi”. I festeggiamenti in onore della Madonna del Canneto si concluderanno poi il 10 luglio, quando all’interno del Santuario, si terrà un concerto per violino e organo storico del Maestro Stefano Mhanna.

Alla Praja di Gallipoli questa sera per l'evento il lunedì Praja "Ange du Demon", arriva l’energia di Niccolo Torielli, personaggio tv che sul palco dà il meglio, per il party “Non venite a Gallipoli!”.

Brindisi e provincia

Questa sere alle ore 21, nel chiostro di Palazzo dei Celestini, sede del Comune di Mesagne, si svolgerà una serata musicale dal titolo “Canta e danza la vita. La bellezza come cura”, promosso dal gruppo artistico dell’Opera “Beato Bartolo Longo” di Latiano. Verrà proposto lo spettacolo musico-teatrale “Il Bosco”. Ingresso gratuito.

Torna uno dei momenti di punta dell’estate di Ostuni. La storica rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro”, giunta alla sua ventiseiesima edizione, partirà questa sera e proseguirà fino al 15 luglio, attraverso dieci appuntamenti e diciassette autori, selezionati dall’associazione culturale “Una Vale di Libri”, che quest’anno organizza e cura l’evento.

Si parte alle 21 con il corrispondente di guerra Nello Scavo, che presenterà il suo diario “Kiev”.

Taranto e provincia

Da oggi a venerdì 8 luglio, nei quartieri di Taranto la prima settimana... In Cortile 2022, clown e giocoleria ai Tamburi e in Città vecchia; teatro d’attore a Paolo VI, Lama e Salinella Cinque quartieri, per cominciare. Al via infatti il progetto “in Cortile”, contenitore di spettacoli e animazione ludica, che, per l’intero mese di luglio, animerà la città di Taranto. In agenda la prima settimana: clown e giocoleria “Bartolomeo & Cioppina”, oggi (ore 19) alla parrocchia santi Angeli Custodi al quartiere Tamburi, con replica giovedì 7 (ore 20.30) in largo san Gaetano in Città vecchia; teatro d’attore “Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano”, domani (ore 19) alla parrocchia Corpus Domini al quartiere Paolo VI (ore 19), con repliche mercoledì 6 (ore 20.30) alla parrocchia Regina Pacis a Lama e venerdì 8 (ore 20.30) alla parrocchia Santa Famiglia al quartiere Salinella. In anteprima regionale, il Crest presenta “Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano”, testo e regia Michelangelo Campanale, con Luigi Tagliente, costumi Maria Pascale, voci registrate Catia Caramia e Maria Pascale. Durata 50 minuti. Il progetto “in Cortile”, seconda edizione, è realizzato dal Crest. Con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Biglietto 5 euro. Info: 366.3473430.

Al Jackstore Social Club questa sera saranno protagonisti gli Arevortik. Si tratta di un gruppo musicale italiano, di genere alternative rock, nato a Castellaneta nel 2012. La band è composta da Francesco Molinari (voce e chitarra), Gianfilippo Laterza (batteria e percussioni), Gabriele D’Aprile (tastiere e sintetizzatori), Giuseppe Spinelli (chitarra) e Davide Lilli (basso). Il Jackstore Social Club è in viale Jonio,158. Start ore 22, ingresso libero. Per informazioni si può chiamare il numero 3928782031.