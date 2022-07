Musica live e pizzica: ecco cosa fare d'estate in Puglia

Musica da camera, concerti e mostre: l'estate pugliese entra nel vivo con una serie di appuntamenti da non perdere per trascorrere una serata in compagnia, magari all'aria aperta. Ecco cosa fare questa sera (martedì 5 luglio) se siete in vacanza in Puglia.

Bari e provincia

Si avvia verso la conclusione la rassegna “Musica in Libertà”, a cura dell’EurOrchestra da Camera di Bari. Al termine di questa meravigliosa esperienza, si possono ritenere raggiunti gli obiettivi culturali del maestro Lentini: educare e formare il pubblico. L’ultimo doppio appuntamento di “Musica in Libertà” si terrà oggi (ore 11.30 e ore 17), presso la chiesetta - Sala Matrimoni del Municipio 1 (via Trevisani, 206), con l’esibizione del duo di canto e pianoforte, formato dal soprano Vittoria Di Bisceglie e dal pianista Corrado Fondacone.

Questa sera (ore 21) la corte di Palazzo Pesce a Mola di Bari (via Van Westerhout, 24) accoglierà uno spettacolo musicale barocco dal titolo “Ombra cara, amorosa”, tratto dall’opera “Antigona” di Tommaso Traetta (1727-1779), in occasione del 250° anniversario della prima esecuzione avvenuta a San Pietroburgo nel 1772. La produzione costituisce l’ultimo appuntamento delle anteprime della rassegna musicale “Ad Libitum 8”, curata da Maurizio Pellegrini per Epos Teatro. Ingresso a pagamento. Biglietto intero € 13, ridotto € 10 (under 26), ridottissimo € 5 (under 15).

Per info 393 1340912 – www.palazzopescelocationeventi.com.

Tra oggi e domani a Locorotondo torna la Festa delle Luci con eventi musicali, culturali e sportivi. La pace è il tema scelto per questa edizione in riferimento alla guerra che attualmente devasta l’Ucraina: per questo la città di Locorotondo si illumina di pace con la cultura, la cui diplomazia dovrà convertire le tensioni tra Oriente ed Occidente in dialogo. Il tema “Lights on Peace”, ovvero “Illuminiamo la pace” è stato scelto dal comitato Festa santa lucia di Locorotondo e da Euforica Aps.

Oggi il programma prevede l’appuntamento alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II “Alla scoperta del buio - discovering darkness, con una visita guidata a lume di candela nel centro storico di Locorotondo. Alle 23 la serata prosegue nel centro storico di Locorotondo alle 23 con spettacolo di musica e fuochi barocchi nel buio di una notte di mezza estate dal titolo luminaria-living life in peace.

Al Museo Civico di Bari fino al 28 agosto sarà possibile visitare la mostra ‘Blub, L’arte sa nuotare’: l’allestimento riguarda le opere dello street artist Blub, la cui identità rimane ignota. Tra le iconografie più famose rivisitate dall’artista per le strade della città ci sono la Venere di Botticelli, la Gioconda, Dante Alighieri, Van Gogh a Dalì, in equilibrio tra passato e presente. L’accesso è previsto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alla 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato dalle 9.30 alla 13.30; domenica dalle 17.00 alle 20.00. Il biglietto d’ingresso al museo: intero 5.00€ e ridotto 3.00€.

Brindisi e provincia

Il beat italiano anni ’60 si prenderà la scena della stagione live di piazza Mercato a Brindisi questa sera alle 21.30 grazie al concerto de I Paipers. La rassegna che coprirà tutta l’estate è proposta da “Hello Guys - The Burger Joint” e “72100 – vino e bistrot” (direzione artistica di Tore Nobile) con il patrocinio del Comune di Brindisi. Info e prenotazioni: 340.6952910/348.5554400.

Prosegue questa sera alle 21 nel chiostro di Palazzo San Francesco in piazza della Libertà ad Ostuni la ventiseiesima edizione di “Un’emozione Chiamata Libro”, rassegna letteraria. Ospite sarà la giornalista della redazione cultura e spettacolo del TG2 Carola Carulli che presenterà il suo primo romanzo dal titolo “Tutto il bene, tutto il male” (edito da Salani).

Lecce e provincia

Continuano i grandi eventi musicali al Castello di Tutino (Tricase) che a partire da oggi dà il via alla rassegna di musica popolare che per tutta l’estate proporrà i martedì della pizzica. Come detto, si parte questa sera alle 22 con l’esibizione dell’Uccio Aloisi Gruppu: Domenico Riso (voce e tamburello), Luigi Nuzzo (voce, chitarra e tamburello), Antonio Calsolaro (mandolino), Pizzolante Pasquale (tamburello) e Max Però (organetto). Ingresso libero. Info e prenotazioni: 333/1817362.



Musica dal vivo anche al Cantiere di Lecce, su viale Dell’Università. Sul palco il duo salentino neo soul formato dal batterista e cantante Antonio “Dema” De Marianis e dal chitarrista Gino Semeraro: i due presenteranno in anteprima il nuovissimo dj set-live pensato e prodotto per l’estate 2022. Quindi stasera il rooftop panoramico si accende di stile e sound a stelle e strisce per rievocare le magiche atmosfere e le mille luci dei grattacieli dell’east side. Start ore 22, ingresso gratuito.

Tornano a partire da oggi “I martedì della Taranta” nel Castello di Gallipoli. Nella Piazza D’Armi si esibirà il gruppo composto da Mino “Cavallino” Giagnotti (voce e tamburello), Valentina Mazzotta (voce narrante, cori e chitarra), Erica Giagnotti (danza, canto e tamburello) e Mauro De Filippis (fisarmonica e coro). Info e prenotazioni: 0833/262775, info@castellogallipoli.it.

Taranto e provincia

Al Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola, auditorium Manzoni, arrivano altri straordinari nomi del panorama internazionale. Primo, doppio appuntamento, questa sera (auditorium Manzoni, dalle 20.45, ingresso libero). La serata si apre con il concerto di Cristina Galietto, vincitrice del concorso europeo EuroStrings 2021 che interpreterà opere di Niccolò Paganini e Mario Castelnuovo Tedesco.

A seguire, il soprano Veronica Granatiero e il chitarrista Luciano Pompilio in “Las lagrimas de amor y popular anime” e musiche di Manuel De Falla, Granados, Rossini. Granatiero ha inciso dischi nella raccolta “Kz Musik”, l’unica enciclopedia discografica mondiale che raccoglie la musica composta nei campi di concentramento di tutto il mondo, per orchestra e 4 voci soliste diretta dal M° Francesco Lotoro, considerato la massima autorità internazionale nella ricerca musicale concentrazionaria. Info: 3476406456.

Per il progetto “in Cortile”, contenitore di spettacoli e attività culturali nei quartieri di Taranto, in scena oggi “Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano”: testo, regia, scene e luci Michelangelo Campanale, con Luigi Tagliente, costumi Maria Pascale, voci registrate Catia Caramia e Maria Pascale, assistente di produzione Sandra Novellino, tecnici di scena Walter Mirabile e Vito Marra, produzione Crest. Tecnica: teatro d’attore. La rappresentazione si terrà oggi alla parrocchia Corpus Domini, in viale della Repubblica al quartiere Paolo VI di Taranto alle ore 19. Biglietti al costo di 5 euro.

Parte oggi la rassegna dell’Arena Ressa di Statte con il Cinema all’aperto. La programmazione dell’Arena inizia oggi e domani con il film “Marilyn ha gli occhi neri” per la regia di Simone Godano con Stefano Accorsi, Miriam Leone.

Inizio spettacoli alle ore 21:30. Info: 099.4741081 - 347.7387882.