Musica, concerti e dj set: ecco cosa fare il lunedì sera in Puglia

Dal jazz al rock passando dalla musica tradizionale. E poi dj set e libri. Cartellone ricco di eventi anche questo lunedì 18 luglio in Puglia: ecco cosa fare.

Bari e provincia

Oggi ad Acquaviva delle Fonti a Palazzo De Mari a partire dalle 20 avrà luogo il concerto di “Mezza estate - Hakim Hamadouche e Mirabelle Gilis” dedicato al genere tradizionale algerino, chiamato “chaabi” reinterpretato in chiave jazz e punk rock. Ad esibirsi ci saranno artisti di fama internazionale. Alle 20 è prevista una degustazione gratuita con prodotti enogastronomici della regione, alle ore 21 avrà inizio il concerto. Fedele luogotenente di Rachid Taha, cantante, compositore ed attivista algerino-francese, Hakim Hamadouche, stasera presterà voce e musica con il mandolino e liuto. Per ricevere maggiori informazioni contattare il numero 377/235023.

Da oggi fino a domenica a Bitetto in via Beato Giacomo, si terrà la seconda edizione della Festa della Pineta, presso la Pineta comunale, precisamente nel parco antistante la Chiesa della Benedetta. Si inizia oggi alle 20.30 con l’appuntamento “il piacevole gusto degli anni 70, 80 e 90” con la musica di Annalisa Paparella e Matteo De Bartolo. L’ingresso é libero con consumazione obbligatoria, per maggiori informazioni contattare il numero 34711266774.

Lecce e provincia

Continua la programmazione del Pala Summer di Piazza Palio a Lecce. Il cartellone del Pala Festival propone l’atteso live di una band che sta spopolando in questa calda estate 2022. Sono gli “Avvocati Divorzisti”. Inizio evento ore 20.30 ingresso gratuito.

All’Hambirreria Fuori Posto di Ruffano prosegue “Break the rules”, la rassegna, diretta da Claudio “Cavallo” Giagnotti, Francesca Kee Ciardo e Alpaca Music, che proporrà dj set e concerti per tutta l’estate. Lunedì 18 luglio (ore 22 - ingresso gratuito - info e prenotazioni 3204947462) spazio alle selezioni del dj e producer salentino Vivaz. Info e prenotazioni 3204947462 - fuoripostoruffano@gmail.com

Palazzo Marchesale a Melpignano ospita questa sera la formazione de La Rèpètition all’interno della Rassegna Melpignano Promuove Cultura. Appuntamento alle 21.3. Ingresso gratuito, prenotazione posti a sedere: https://www.eventbrite.it/e/383859142027

INFO: +39 375.6041184

Taranto e provincia

Musica KLEZMER sarà in scena il prossimo 18 luglio alle ore 21.00 presso il Chiostro dell’Ex Convento Frati minori - sede del Museo archeologico di Pulsano. Ed infatti il Chiostro antico ospiterà dalla Germania il “Duo Nihz” - Bobby Rootveld & Sanna Van Els - impegnati in una tourné in giro per il mondo con le loro chitarre, flauti e percussioni, che eseguirà un originale repertorio di musica Klezmer e Yiddish; una tradizione musicale giudeo-tedesca, sviluppatasi in Renania (in Germania ai confini con il Lussemburgo) quasi mille anni fa.

Sarà presentato oggi alle 19.00, nella “Sala Quarto Stato” dell’Associazione Artigiana di Martina Franca, il libro di Alessio Caliandro, “Il Prete Gianni e la performatività del mito”. Interverranno, insieme all’autore, il critico letterario Piero Russano e il presidente della Società Operaia, l’avv. Luca Conserva.