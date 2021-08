Puglia, estate di eventi: in piazza a Lecce c'è Levante. Ecco cosa fare

Puglia night and day. Mare al mattino e fino al tramonto per poi lasciare spazio a serate indimenticabili in compagnia di grandi artisti. Concerti, mercatini, food e teatro. Ecco cosa fare oggi, venerdì 6 agosto, per chi è in vacanza o per chi vuole vivere un'estate all'insegna dei grandi eventi.

Oversound music Festival a Lecce

Prosegue il ricco calendario di eventi previsti in tutta la Regione. Tappa leccese per il tour “Dall’alba al tramonto” di Levante, cantautrice siciliana che negli ultimi anni tra “Festival di Sanremo”, “X-Factor” e numerose canzoni di successo è diventato uno dei personaggi più apprezzati dello scenario musicale italiano. Il concerto si terrà stasera in Piazza Libertini a Lecce, secondo appuntamento dell’Oversound Music Festival. L’appuntamento di stasera è nell’atrio di Palazzo Belmonte Pignatelli (piazza Crocifisso) alle 21.30. Con Richard Sinclair (voce, basso e chitarra) saranno sul palco Mauro Tre (tastiere e sinth), Luigi Bruno (chitarra), Gianluca Milanese (flauto), Angelo Losasso (batteria). Ingresso 5 euro. Info e prenotazioni: 338.9919992 e 328.7215339.

Il Sei Festival a Corigliano d'Otranto

Sei Festival. Ma non solo. La serata prenderà il via alle 20.30 sulle terrazze del Castello Volante con la presentazione dei due volumi “B-side. Dalle 22 nell’atrio (ingresso 15 euro - biglietti nel circuito Dice bit.ly/Sei_Benvegnù) il doppio concerto con Cristiana Verardo e Paolo Benvegnù. La cantautrice salentina presenterà i brani di “Maledetti ritornelli”, nuovo lavoro discografico prodotto da G-Rodischi e distribuito da Believe. Il disco, prodotto da Filippo Bubbico, è il risultato di un lungo percorso di ricerca segnato da esperienze e incontri che hanno condotto l’artista ad acquisire nuove consapevolezze musicali. Nel suo sound ricco di sfumature si incontrano e si sintetizzano linguaggi musicali che creano una fusione tra le strutture tipiche della tradizione cantautorale italiana e le esperienze della world e del pop, ricercando un prodotto musicale trasversale e d’ampio respiro.

Paolo Benvegnù, chitarrista e cantautore, fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternative-rock, proporrà invece, tra gli altri, i brani del suo nuovo progetto discografico "Delle Inutili Premonizioni Vol.1", registrato interamente dal vivo in un giorno d'inverno, che include dodici tracce in acustico intrise di riflessioni e ricordi agrodolci dell'autore.

Malva Music Festival a Martignano

La cantautrice e musicista Francesca Romana Perrotta in concerto stasera a Martignano nel “Malva Music Festival”, accompagnata da Marco Ancora (chitarra solista), Stefano Scuro (basso), Antonio De Donno (batteria). Il concerto sarà interpretato anche nel linguaggio Lis. Francesca Romana sta lavorando al nuovo album che vede partecipazioni importanti, come Simone Cristicchi.

Serena Dandini a Parabita

Nel cortile della Basilica della Madonna della Coltura a Parabita, stasera alle 20.30 Serena Dandini presenterà il suo libro “La vasca del Führer” (Einaudi). È la storia di Elizabeth Lee Miller, Lady Penrose, modella, fotografa e fotoreporter. Durante la seconda guerra mondiale divenne la corrispondente di guerra di Vogue e fu la prima donna a entrare con una macchina fotografica in un campo di concentramento dopo la liberazione.

Apulia Film Festival a Mesagne

Settecento cortometraggi da 58 Paesi del Mondo: si apre con questo biglietto da visita dal timbro internazionale la seconda edizione dell’Apulia Film Fest patrocinata dal Comune di Mesagne. Tre serate di proiezioni da oggi a domenica nell’Atrio del Castello normanno-svevo, a partire dalle ore 20. Tra le novità di quest’anno la partecipazione, come presidente di giuria del concorso, del regista Edoardo Winspeare, apprezzato professionista della cinepresa legato al Salento e attivista impegnato in battaglie contro la cementificazione e l’abusivismo edilizio del territorio. Durante la tre giorni dedicata al cinema, si svolgerà il laboratorio di recitazione dell’attrice Paola Lavini, anche lei in giuria, tra gli interpreti del film “Volevo nascondermi”, sulla sofferta vita del pittore Antonio Ligabue in concorso al 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Gli interessati possono richiedere informazioni sul workshop chiamando al numero 342.1002416 o inviando un’email a apuliafilmfest@gmail.com.

Tutti pazzi per la pizza a Lecce

A Lecce tutti pazzi per la pizza. Piazza Mazzini in questi giorni appare come un grande laboratorio a cielo aperto per la promozione e produzione di uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati al mondo. Fino a dopodomani ospita la VII edizione di Lecce Pizza Village, l’evento gastronomico - organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro che accende i riflettori sulla tradizione e sulla storia della pizza artigianale, attraverso la proposta di un inedito “gemellaggio” tra Salento e Campania, al fine di promuovere e valorizzare le rispettive tradizioni, la qualità degli ingredienti e le tecniche usate nella preparazione.

Ad alternarsi davanti ai dieci forni a legna allestiti per l’occasione sono oltre 40 professionisti, del gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce guidato da Marco Paladini, e del Master Pizza & Street Food Vesuviano di Luigi Pirozzi.

Tra gli stand anche una speciale postazione Gluten free con un forno a legna dedicato. Tutte le sere, inoltre, è prevista musica d’intrattenimento con ospiti sempre differenti: oggi sarà la volta di Havana Trio, domani di Antonio Ancora con Acoustic Live Project e, infine, ultima domenica conclusione con Accasaccio. Dalle 19 anche Radio Pizza Village con Alessia Cuppone e Roberto Del Sole.