In Puglia «una sede del Centro Sperimentale di Cinematografia». Effettuati i primi sopralluoghi

Nascerà in Puglia una sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia. «Il progetto c'è e stiamo già effettuando dei sopralluoghi per stabilire il luogo in cui verrà realizzata», ha detto Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, nel corso della conferenza stampa - nell'ambito del Festival del Cinema Europeo - di questa mattina all'Hotel Risorgimento di Lecce di presentazione del film restaurato “La voglia matta” di Luciano Salce, con Ugo Tognazzi e Catherine Spaak, presente il figlio dell'attore, Ricky.

Per la nuova sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, al quale potrebbe fare riferimento tutto il Sud Italia, è stata scelta la Puglia proprio in relazione al grande rapporto che la regione, sia attraverso l'Apulia Film Commission che due importanti appuntamenti come il Festival del Cinema Europeo a Lecce e il Bif&st di Bari, ha sviluppato con il mondo cinematografico, dalle produzioni alle location.