Puglia, dalla Taranta a Willie Peyote, dal teatro alla scoperta del territorio. Ecco cosa fare e cosa vedere il 17 agosto

Un'altra serata da trascorrere in Puglia tra eventi e territorio da scoprire. Proseguono i concerti e gli appuntamenti con la musica della tradizione. Continua ad essere ricco il calendario di eventi per l'estate 2021 e ce n'è davvero per tutti i gusti. Ecco cosa fare e cosa vedere nella giornata del 17 agosto.

Rutigliano

Continua la programmazione teatrale del Comune di Rutigliano per l’estate 2021, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Domani sera alle 21 - 17 agosto - nell’Atrio dell’Istituto Comprensivo “Settanni Manzoni” (Pineta comunale), si esibirà Arturo Brachetti – “l’uomo dai mille volti” – in “Arturo racconta Brachetti”, un’intervista frizzante tra vita e palcoscenico. Il trasformista, attore, illusionista e regista teatrale si racconterà in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. I biglietti saranno in vendita presso la sede della Protezione Civile - Rutigliano (Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1) tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 20.30. I biglietti saranno in vendita anche online e nei punti vendita Vivaticket o sul luogo dell’evento dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo.

Molfetta

Spettacoli di teatro per ragazzi e famiglie. Da oggi a Molfetta una serie di iniziative per “Il paese delle Meraviglie”, settima edizione, Marameo Festival che ospiterà uno spettacolo al giorno da oggi fino al 23. Si parte proprio in serata con “La Bella addormentata”, rappresentata in scena dalla compagnia di Pescara, Florian Metateatro. Per le prenotazioni, consigliate, chiamare al numero 3403868956.

Lecce

Prosegue il Cosmic Fest (detto anche Cosmic Vegan Fest) ospitata nel cuore del capoluogo barocco, il Convitto Palmieri a Lecce. Il festival internazionale, negli spazi adiacenti alla Biblioteca Bernardini, si concluderà il 22 agosto e mira ad una visione di progresso che tiene conto delle molteplici sfaccettature delle realtà possibili, in un rapporto di reciproco rispetto tra esseri umani, creato (animali, vegetali, acqua, terra, aria) e invisibile (psiche, emozioni, spirito). Alle 17 incontro teorico-esperienziale con Aura Soma, conduce Monica Manta, attraverso la sperimentazione e l’incontro diretto con le essenze dei colore, con le 121 Equilibrium, le Pomander e le Quintessenze collegate a questo sistema di Luce. Alle 18 Breby – Yoga per bambini con la partecipazione di Bresilda. Allo stesso orario conferenza esperienziale +Intensi Geometria Sciamanica Sacra con Minotauro Shaman, tra corpo-respiro-pensiero-visualizzazione. Alle 19,30 conferenza con Apertura del terzo occhio: mondi invisibili, con Davide Ancona Prete. Mina Calogiuri poi accompagnerà i visitatori alle 20 con Heart Chakra Meditation e bagno di gong planetari, un pass verso la percezione di uno stato di benessere. Alle 20,30 Franco Ungaro con Don Tonino Bello e i Balcani e infine dalle 21,30 Ravian, il nuovo inedito concerto firmato da Nabil Bey (voce dei Radiodervish) e dall’iraniano Pejman Tadayon. Un concerto-spettacolo dedicato alla musica, la poesia e le danze mistiche della cultura arabo persiana. Per il programma completo consultare su www.cosmicfest.it.

Fasano

Fa tappa stasera a Fasano, in piazza Ciaia, Willie Peyote, il noto rapper e cantautore torinese che in questi giorni sta girando l’Italia con il tour “Mai dire mai tourdegradabile” che prende il nome dal brano che l’artista ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, “Mai Dire Mai (La Locura)”, canzone che ha regalato al rapper torinese il Premio Della Critica Mia Martini e che è già stata certificata Disco d’Oro.

Lecce

Proseguono a Lecce le rassegne “I Concerti del Conservatorio” e “Tito Schipa Music Factory”, organizzate dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, all’interno di Lecceinscena, cartellone estivo del Comune di Lecce, grazie al finanziamento della Regione Puglia. Oggi alle 21 c’è il quarto appuntamento del Tito Schipa Music Factory, rassegna interamente ideata e organizzata dagli studenti e dalle studentesse del Conservatorio, che diventano così protagonisti a 360°, sul palco e dietro le quinte, come musicisti e come organizzatori. La Villa Comunale ospiterà “I colori della musica” con Mario Filippo Calvelli e Noemi Puricella (violino), Christian Greco e Tommaso Reho (pianoforte) che proporranno composizioni di Brahms, Sarasate e Paganini.

Tricase

Stasera nel Cine Arena Parco a Tricase (ingresso 2 euro, www.associazionenarrazioni.it) appuntamento con “Morrison”, il quarto film di Federico Zampaglione. Dopo la proiezione, lo scrittore, regista, cantante, autore e frontman dei Tiromancino, e la moglie Giglia Marra, tra le protagoniste del film, incontreranno il pubblico.

Ugento

Il 17 agosto il festival itinerante della Notte della Taranta arriva a Ugento in piazza San Vincenzo, pronta ad allietare il pubblico di turisti che giungerà anche dalla vicina marina di Torre San Giovanni. La serata si apre alle 19:00 con il Laboratorio di Pizzica, per chi vorrà conoscere i segreti di questa danza libera e non codificata, scandita dal ritmo frenetico del tamburello. E ancora la danza sarà la grande protagonista anche sul palco. Alle 21:00 entra in scena Pizzica pizzica: spettacolo a cura del Corpo di ballo della Taranta composto da Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Lucia Scarabino, Cristina Frassanito, Stefano Campagna, Andrea Caracuta, Fabrizio Nigro, Marco Martano con la coreografia di Mattia Politi. Uno spettacolo di 45 minuti che racconta la danza del Salento con la pizzica del corteggiamento, la pizzica tarantata e la pizzica a scherma. Alle 22 si prosegue in musica con il Canzoniere Grecanico Salentino (CGS).

Tricase

Nel Castello di Tutino a Tricase c’è il concerto della band Opa Cupa. Poi, a seguire, le selezioni di Ashèblasta. La serata inizia alle 19.30 con la possibilità di cenare e degustare piatti tipici salentini e mediterranei. Alle 21:15 (ingresso 10 euro + dp, prevendite attive nel circuito oooh.events, www.castelloditutino.it) il trascinante live della band Opa Cupa guidata dal maestro Cesare Dell’Anna, caratterizzato dalla ricerca delle melodie dei Balcani che si incrociano con le sonorità tipiche del Sud Italia. Arricchite da sfumature progressive jazz e impreziosite dai tempi dispari e irregolari, creano un connubio perfetto fra tradizione ed avanguardia. A seguire (ingresso libero fino a esaurimento posti), le selezioni funk balkan, hip hop, samba, cumbia, pizzica pizzica, rebetiko di Ashèblasta. Nel rispetto delle norme anti Covid19 l’ingresso sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. Info: 3494623135 - www.castelloditutino.it.

Lecce picnic al Parco Rudiae

Torna l’appuntamento, questa sera alle 20, nel Parco Archeologico di Rudiae a Lecce prosegue il format settimanale “Picnic Experience - A regola d’arte”. Dopo la visita guidata, si potranno degustare i prodotti selezionati e preparati da Mamma Elvira all’interno del cestino da picnic (classico o internazionale). Esperti bartender e sommelier guideranno i partecipanti tra un’ampia scelta di vini, bollicine e cocktail più adatti ai desideri e alle esigenze dei visitatori. Nel corso della serata non mancherà la musica con le selezioni musicali affidate a Max Nocco e le installazioni video di Hermes Mangialardo.

Tutte le informazioni, i costi e le prenotazioni ai numeri 3391024917 - 3927443519.