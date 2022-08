Torna il Rock'n'roll party, e poi dj set, concerti e jazz. Cosa fare questo sabato sera in Puglia

Una serata all'insegna del grande divertimento quella di questo sabato in Puglia. L'evento più atteso, dopo due anni di stop, è senza dubbio il Rock ‘n’ roll Party tra pin-up e artisti di strada, auto americane e moto d’epoca, parrucchieri e postazioni trucco per un tuffo nel passato negli anni '50. E poi musica, dj set e concerti nelle varie città pugliesi. Ecco cosa fare.

In evidenza

Alle 21 ritorna in grande stile il Rock ‘n’ roll Party, la festa Anni Cinquanta più grande del sud Italia, che quest’anno spegne le quindici candeline.

Il campo sportivo di Avetrana è pronto a trasformarsi in un gigantesco Retrò Village: tra pin-up e artisti di strada, auto americane e moto d’epoca, parrucchieri e postazioni trucco, si potrà passeggiare nel mercatino vintage, con esposizioni di dischi, vestiti, libri, tutto rigorosamente legato alla cultura dei mitici Anni ‘50.

Rock ‘n’ Roll Party è entrato nel cuore non solo degli appassionati del genere, ma delle migliaia di spettatori che in questi anni hanno potuto rivivere, almeno per una notte, la magica atmosfera dei Fifties. Un evento adatto a tutti, grandi e bambini.

Tra le tante attrazioni del Retrò Village, grazie alla partnership con il RNR Party e sotto la bandiera di “Strade del Sud”, riprende a ruggire dopo anni di stop forzato il Belvedere Motor Party, il più antico evento pugliese di auto americane e moto Custom, giunto anch’esso alla quindicesima edizione. Al suo interno, tre strepitose aree: l’Harley Village, Indian e Moto Guzzi, più un parcheggio riservato a tutti i tipi di moto, alle auto americane e ai Wolkswagen air cooled. Tra le grandi novità di questa edizione, la collaborazione con Circonauta, il Festival Internazionale del Circo Contemporanea.

Bari e provincia

Stasera dalle ore 20 in poi per "La notte della Contea" saranno riproposte le attività e le rievocazioni in giro per il borgo, con una chiusura spettacolare tra cui: apertura della “Taverna medievale” di Villa Garibaldi e Apertura della “Fiera dell’ Antico Artigianato” nel Borgo Antico, con banco del cambio moneta dall’euro al “Ducato Apuliense” in Villa Garibaldi e Corso D. Morea. Anche stasera ci saranno le scene rievocative della storia di Conversano :alle 21.30 e poi alle 22.30 si esibiranno in piazza Castello i Falconieri della Grecia.

Stasera un altro appuntamento per Sammichele Music Festival, in piazza Vittorio Veneto con artisti di fama nazionale. Stasera la rassegna si conclude con il concerto dei Tiromancino, e l’accesso è gratuito. Tra ospiti non solo artisti, ma anche una variegata offerta gastronomica, da assaporare prima delle esibizioni, comodamente seduti o passeggiando tra i suggestivi scorci del centro storico.

Il Sammichele Music Festival è un evento organizzato dal Comune di Sammichele di Bari con il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Pugliapromozione. L’evento é in collaborazione con Praja Gallipoli.

Brindisi e provincia

Parte oggi l’edizione 2022 dell’Open Jazz Festival ormai diventato evento fisso dell’estate cegliese. Alle ore 21 si esibirà Maria Thalita (voce) coadiuvata da Valter Guerra (chitarra 7 corde, cavaquinho, cori), Lula Mattos (basso e basso tuba, cori), Cristian Martina (batteria). Lo spettacolo si svolgerà presso Largo Ognissanti e si ripeterà anche l’8 ed il 22 agosto.

Oggi e domani, a partire dalle ore 20.30, presso l’atrio del castello Svevo di Mesagne, verrà inaugurata la terza edizione dell’Apulia Film Fest. Dodici le opere brevi selezionate che metteranno il pubblico in contatto con linguaggi e punti di vista differenti, firmate da autori che popolano il mondo del cortometraggio contemporaneo e provenienti da ogni parte del globo, compresa l’Italia con la partecipazione dei registi: Daniele Pini, Mattia Epifani e Alessandro Porzio.

Lecce e provincia

Stasera (ore 21 - posti esauriti) al Chiostro del Palazzo Baronale di Collepasso, con le esibizioni di Paola Arnesano e Serena Spedicato, si conclude la prima edizione del festival “I Fiori del Jazz”, promosso dal Comune di Collepasso, con il patrocinio e il sostegno della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, con la direzione artistica dell’etichetta Dodicilune. Alle 21 con Paola Arnesano e Vince Abbracciante, il festival si tufferà nel repertorio più complesso e allo stesso tempo avvincente: l’opera italiana. Alle 22, il festival si concluderà con “Io che amo solo te. Le Voci di Genova”, concerto/spettacolo della cantante (qui anche voce recitante) Serena Spedicato con testi originali di Osvaldo Piliego e arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante sul palco con Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso) per la regia di Riccardo Lanzarone. Info e contatti: ifiorideljazz@gmail.com; 3393686338.



Prosegue la programmazione di concerti, appuntamenti e rassegne dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Stasera (ore 21:30 - contributo associativo 8 euro) anteprima della terza edizione del Festival “Le vie del Melograno”, ideato e diretto da Nabil Bey, cantante, autore e compositore di origine palestinese, voce dei Radiodervish.



Al Castello di Tutino (Tricase), in piazza dei Trane, il dj set di João Capoca collezionista di vinile sin dalla tenera età di 10 anni, ci condurrà con il suo dj set in un viaggio immaginario in tutto il mondo, passando dall’Afrobeat e l’Highlife della costa occidentale africana per giungere alle Antille. Ingresso libero senza obbligo di prenotazione. Per info e prenotazioni tavoli o ristorante: 3331817362.

Prosegue a Lecce l’ottava edizione di Agrogepaciok “Pizza Village”. Apertura sempre alle ore 19 nella centralissima piazza Mazzini. L’ evento gastronomico, organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio dei comuni Lecce e Taviano, e Confcommercio Lecce, vede operativi quaranta pizzaioli davanti a 10 forni a legna Oltre al gusto anche la musica. Stasera: Accasaccio e domani Max Vasco live.

Seconda serata a Melendugno della “Sagra de lu purpu”, l’appuntamento con il gusto, che andrà avanti fino a lunedì 8 agosto. L’evento si tiene nei pressi del campo sportivo dove è stato allestito un percorso di prelibatezze. La colonna sonora di oggi è affidata ai Tammuria, domani al Canzoniere Grecanico per concludere poi lunedì con Antonio Castrignanò.



Stasera, secondo appuntamento con la XXIX edizione della “Sagra dell’Insalata grika e della Salsiccia”, l’evento, enogastronomico organizzato dalla Pro Loco “Antonio Martano”, che promuove la qualità dei prodotti agricoli e la scoperta delle tradizioni culturali del territorio. Sul palco i Ritmo Binario, gruppo nato ai bordi di una linea ferroviaria (quella che conduce al Casello della Cupa) dove ha preso forma uno stile che rende fresca e attuale la tradizione musicale salentina.



Penultima giornata per il Mercatino del Gusto di Maglie. Si potrà come di consueto passeggiare alla scoperta delle piacevolezze della Piazza del vino e della Via dell’Olio oltre che della Via della Gastronomia. Continuano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con il Mercatino Junior, dalle 19 alle 20.30 in piazza Aldo Moro: questa sera “Come curare l’orto guidati da Roberto Aloisio”. Il Salotto letterario ospiterà invece la presentazione di “Yeast”, libro fotografico di Flavio&Frank, Gabriele Surdo, Totò De Lorenzis, Alfredo Polito e Francesca Pagano, che dialogheranno con Giacomo Mojoli. Per “Salento Jazz a Maglie” si esibirà il “Roll the purple quintet”mentre per “Gusto folk”, sarà la volta di “Canti di terra e di mare”, con Vincenzo Mancini, Giovanni Palma, Giulia Piccinni.

Taranto e provincia

Questa sera per Taranto Opera Festival nell’arena della Villa Peripato si accendono le luci sulla “Tosca” di Puccini che l’associazione musicale “Domenico Savino” ha scelto per inaugurare una nuova edizione della tanto attesa stagione lirica. Per biglietti e abbonamenti: 3757044367 – 3392360993.