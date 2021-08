Mario Biondi, Teresa De Sio, Sud Sound System, Negrita: un giovadì da grandi nomi in Puglia. Tutti gli eventi

Un giovedì sera dai grandi nomi in Puglia, con la musica d'autore a farla da padrone. Mario Biondi, Tersa De Sio, Negrita e tanti altri per un giovedì estivo tutto da cantare e ballare. Ricco il calendario di appuntamenti di giovedì 5 agosto, ognuno ha possibilità di scegliere cosa fare.

Oversound Festival

Si alza il sipario sull'Oversound Music Festival, un progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, che porterà sul palco di piazza Libertini importanti artisti della musica e dello spettacolo. Ospite della prima serata a Lecce sarà Mario Biondi, apprezzato cantante catanese, dal timbro marcatamente black, che sta girando l’Italia presentando il suo nuovo lavoro discografico “Dare”, celebrativo dei suoi 50 anni, compiuti il 28 gennaio 2021. Infoline: 3297761511. Inizio concerto: 20:30.

Notte della Taranta, festival itinerante

La seconda tappa del festival itinerante “La Notte della Taranta” é oggi a Nardò, in Piazza Salandra, con un doppio pirotecnico appuntamento. Alle 21 ci sarà infatti la voce della grande Teresa De Sio che porta nel Salento il suo nuovo disco “Puro Desiderio”. Alle 22 l’attesissima performance dei Sud Sound System, che si esibiranno con Antonio Castrignanò per festeggiare i trent’anni di attività. La serata si aprirà alle 20.30 con lo spettacolo di danza “Pizzica in scena”, a cura del Corpo di Ballo della Taranta, con le coreografie che i danzatori proporranno nelle diverse tappe dell’itinerante, con interventi inediti in un mosaico di immagini, visioni, racconti, saperi, per sollecitare un rapporto aperto alla conoscenza e al confronto.

A Martina Franca omaggio a Piazzolla e Caruso

A Martina Franca, oggi alle 21 nel cortile del Palazzo Ducale, il Festival della Valle d’Itria propone un omaggio a due miti della musica, Enrico Caruso e Astor Piazzolla, un concerto che avrà per protagonisti il tenore Luciano Ganci (chiamato a sostituire all’ultimo momento il previsto Joseph Calleja colpito da improvvisa indisposizione) e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Giancluca Marcianò con Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon.

Negrita a Ostuni

Arriva a Ostuni, stasera, una delle band più iconiche del panorama musicale italiano, i Negrita, con il tour della rinascita: “La teatrale summer tour 2021”. L’appuntamento è al Foro Boario.

Cesare Dell'Anna a Monteroni

“Music Fest 2021” a Monteroni, stasera, con la partecipazione di importanti artisti del palcoscenico locale: Serenade Band, Ale Blaze, Ientu de Sciroccu, Erthikal Towa, Night Fever, House Zone, Cesare Dell’Anna e Opa Cupa saranno ospiti d’eccezione e si esibiranno in piazza Falconieri alle 22.30. La serata fa parte del programma di “viviAMOnteroni - Speciale Estate 2021”, rassegna estiva dell’Amministrazione Comunale.

Cala il sipario sul Mercatino del Gusto

Serata conclusiva domani, giovedì 5 agosto, per l’edizione 2021 del Mercatino del Gusto di Maglie. Apertura dei battenti come di consueto alle 19.30 dell’appuntamento con gli artigiani del gusto e i loro prodotti nellaPiazza del Vino, Via della Gastronomia, Via del Benessere, Via dell’Olio, Via dei Dolci, L’Angolo del Caffè e Piazzetta del Gelato, Cibo di strada e Birra artigianale, Il Fornello - Hostaria di Puglia, Pasta Experience, Mercatino del Gusto Off, Santese Fashion, e i momenti musicali di “Salento Jazz”.

Alle 21, in piazza del Frantoio ipogeo, largo invece a Tarantarte con il suo “Gusto Folk”. Nell’atrio del Liceo Capece ultimo laboratorio didattico“Mercatino junior... dall'orto alla tavola” (dalle 19 alle 20.30) per imparare il valore della stagionalità e promuovere la cultura della sostenibilità. Serata salentina invece per la “Cena in villa”conclusiva con Gianluca Parata, chef dell’omonimo bistrot di Taviano. Nei piatti proposti e presentati da Francesco Zompì memorie di infanzia e di famiglia, suggestioni lontane e conoscenze acquisite in un lungo percorso di formazione. Selezione vini a cura dei Produttori di Manduria (ore 2, Palazzo De Marco in via Ospedale 23, ingresso su prenotazione). Per il “Salotto Letterario” Fabio Mollica racconterà il suo“Amazing Puglia”, il “magazine per chi è orgoglioso di essere, o sentirsi pugliese”, dialogando con Giacomo Mojoli. In chiusura le conversazioni con gli ospiti di passaggio del Mercatino del Gusto e i cocktail di Michele Di Carlo per il “Tirar Tardi” (dopo le 23.30,Liceo Capece).

Lecce, pizza in piazza

Domani, 5 agosto, seconda serata per il “Lecce Pizza Village”, l’evento gastronomico che trasforma la centralissima piazza Mazzini in un grande laboratorio a cielo aperto per la promozione e produzione della pizza artigianale. Anche quest’anno, alla settima edizione, sono oltre 40 i pizzaioli che si stanno sfidando di gusto alternandosi davanti ai 10 forni a legna allestiti per l’occasione. Tutte le sere, inoltre, è prevista musica d’intrattenimento con ospiti sempre differenti. Domani, 5 agosto, sarà la volta di Carla Petrachi e Andrea Luperto con il progetto “Odi et amo”, un crescendo di ritmi e passioni, capace di far assaporare vari stili e sonorità, dalla musica d’autore italiana e straniera al jazz, dal tango alla bossa.