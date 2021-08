La Puglia degli eventi: musica e mostre. Nannini e Mahmood sul palco. Ecco cosa fare il 13 agosto

Mostre e musica. Puglia, regione di eventi e territorio da scoprire. A due giorni da Ferragosto chi vive in Puglia o trascorre qui qualche giorno di vacanza, ha un ricco cartellone di eventi tra cui scegliere per organizzarsi la serata del 13 agosto. Ce n'è per tutti i gusti, dai concerti dei grandi nomi, come Gianna Nannini e Mahmood, alla musica popolare di tradizione con la Notte della Taranta. E non solo. Ecco cosa fare e cosa vedere venerdì 13 agosto, senza dimenticare di dare un'occhiata al cielo, perché sì, potrebbero cadere ancora delle stelle.

Gianna Nannini a Otranto

Il tour estivo “Piano Forte e Gianna Nannini - La differenza” fa tappa a Otranto – il 13 agosto - alle 21.30 fa tappa nei Fossati del Castello di Otranto per l’Otranto Summer Festival promosso da Idea Show (biglietti su vivaticket). Con la sua esuberante presenza scenica, Gianna Nannini, cantautrice senese torna, dunque, nel Salento, dove l’anno scorso era stata nuovamente protagonista del Concertone della Notte della Taranta, il primo senza pubblico a causa della pandemia. E si presenta in una versione inedita, accompagnata dal solo pianoforte, per far ascoltare i suoi grandi successi e i brani del suo disco più recente “La differenza”.

A Lecce c'è Mahmood

In Piazza Libertini a Lecce, con inizio alle 21, si esibirà Mahmood, cantautore vincitore del “Festival di Sanremo 2019” con “Soldi”, con cui si è anche classificato secondo all’Eurovision Song Contest 2019. L’appuntamento rientra nel cartellone dell’Oversound Music Festival. Infoline: 3297761511, inizio concerto: 21.00.

Lecce

Il festival itinerante “La Notte della Taranta” il 13 agosto fa tappa a Lecce, in via Novara nel cuore della Parrocchia San Giovanni Battista. La serata si apre alle 19 con il Laboratorio di Pizzica e Tamburello, per chi vorrà conoscere i segreti di questa danza libera e non codificata, scandita dal ritmo frenetico del tamburello. Alle 21 al via l’esibizione di Enzo Petrachi, voce amata e inconfondibile nella tradizione musicale salentina. Alle 22, l’atteso Concerto dell’Orchestra Popolare “La Notte Della Taranta”. Cresciuta negli anni, l’Orchestra è ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo.

Grottaglie

Entra nel clou il Cinzella Festival alle Cave di Fantiano a Grottaglie, provincia di Taranto che questa sera vedrà sul palco La rappresentante di lista e La femme, sonorità nazionali e internazionali per una serata all’insegna del pop. Apertura cancelli 18, inizio eventi 20. Informazioni: 351 6181118.

La mostra sul cibo a Trani

Buon gusto e qualità distinguono la Puglia da sempre. La mostra “Facefood. La puglia rinasce. Viaggio nell’eccellenza dell’enogastronomia pugliese”, a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani sino al 5 settembre, si è posta il fine di rivelare chi c’è dietro, con talento e dedizione, all’ottimo cibo pugliese. Grandi personaggi, quali chef, patron e produttori, sono stati catturati dall’obiettivo dei due fotografi, o meglio reporter, Franz Gustincich e Claudio Auriemma. Un’esposizione mozzafiato composta da quarantanove ritratti dei cosiddetti “angeli” della cucina pugliese. L’ingresso sarà regolato in base alle capienze, regole e modalità prescritte dalla attuale normativa anticovid, applicata a tutte le istituzioni museali italiane dal 6 agosto 2021. Giorni e orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Per info: 0883 500044.

Ruvo di Puglia

Dalle 20 fino alle 23.30 in occasione del fenomeno delle Perseidi o “Lacrime di San Lorenzo” si torna finalmente ad osservare il cielo presso il Centro Visite Torre dei Guardiani, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Ad occhio nudo sarà visibile la Via Lattea e con i nostri telescopi professionali osserveremo il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori del centro. Il Centro Visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica. La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956. Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco. Ticket € 7,00.

Taranto

Ritorna la magia di “Swing on boat in Taranto”, l’unico straordinario evento che permette di ammirare le meravigliose bellezze di Taranto da bordo di una motonave, nella suggestiva atmosfera dell’imbrunire, mentre a pochi metri musicisti suonano dal vivo la trascinante musica swing e coppie di provetti ballerini si esibiscono nel Lindy hop. Il prossimo appuntamento con “Swing on boat in Taranto” è oggi a bordo gli “Spaghetti Brothers”: imbarco ore 19.30 e partenza ore 20 da Piazzale Democrate, e ritorno ore 21.30. Il biglietto per “Swing on boat in Taranto” costa in prevendita 15 euro, con info e prenotazioni allo 3335030498 o email a info@beswing.it; i biglietti potranno anche essere acquistati prima dell’imbarco, a partire dalle ore 18.30, direttamente in banchina a un desk presso cui, nell’attesa della partenza, a tutti passeggeri sarà servito un bicchiere di vino.

Tutino

Al via stasera, nel Castello di Tutino a Tricase, la prima edizione di “Col favore di Minerva, Festa della musica salentina e mediterranea”. Appuntamento stasera con il concerto dei Mascarimirì e le selezioni di Fabio Barocco, con la possibilità di cenare e degustare piatti tipici salentini e mediterranei. Si comincia alle 19.30, ma l’avvio dei concerti - in programma fino al 17 agosto - è fissato alle 21.15 (ingresso 10 euro + dp, prevendite attive nel circuito oooh.events, www.castelloditutino.it). Accesso libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle attuali norme anti Covid, info 3494623135, www.castelloditutino.it.