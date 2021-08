Puglia, si fa Alba con Nina Zilli. Capossela a Laterza e tantro buon cibo in piazza. Ecco cosa fare

E' forse uno degli appuntamenti più attesi dell'estate che richiama tantissime persone provenienti da tutta la Puglia e i numerosi turisti che ogni hanno scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Salento.

E' Alba Locomotive evento finale del Locomotive Jazz festival che questa notte vi terrà compagnia, aspettando l'alba appunto, con la splendida voce di nina Zilli.

Ma questo è solo uno degli appuntamenti di questa sera mercoledì 4 agosto. Tanti gli eventi: ecco cosa fare e cosa vedere.

A Roca c'è Alba in Jazz

Nina Zilli (al secolo Maria Chiara Fraschetta) sarà la grande protagonista dell’Alba Locomotive, l’attesissimo concerto che chiuderà la sedicesima edizione del Locomotive Jazz Festival. L’appuntamento, realizzato anche grazie alla co-direzione artistica di Giuliano Sangiorgi, è alle 4.45, nel magico scenario dell’Area Archeologica di Roca e Grotta della Poesia.

Capossela a Laterza

Il cantautore Vinicio Capossela con la sua “Bestiale Comedìa” inaugurerà stasera alle 21 a Laterza “Carsica - Festival dei suoni tra le rocce”che porterà nella Terra delle Gravine fino al 6 settembre eventi musicali con artisti singoli e gruppi polistrumentali e pop della scena contemporanea italiana in cinque comuni della provincia di Taranto, Marina di Ginosa, Grottaglie, Laterza, Castellaneta e Mottola. “Bestiale Comedìa” è un concerto che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e Capossela orienta l’attenzione della sua ricerca musicale enciclopedica verso la natura, indagando in esperienze di ritualità, nelle radici mitiche della cultura destinate a decifrare la complessità dell’animo umano (biglietto € 23 disponibile su TicketOne.it) .

Musica classica ad Alessano

Secondo appuntamento con il Festival Muse Salentine, rassegna di musica classica ideata dal discografico belga Charles Adriaennsen. Questa sera alle 21, in Piazza Castello ad Alessano, si tiene un concerto organizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco, che vede protagonista il pianista franco-cubano Carlos Cippelletti, che interpreta una sua composizione e un repertorio di brani di Ernesto Lecuona, Miguel Matamoros, Chick Corea, Virgilio Marti, Chucho Valdés e Osvaldo Farrés.

Si ride al Palasummer

Agosto ancora nel segno del cabaret sul palco del Palasummer. Oggi (inizio alle 21) spazio all’ironia e alla comicità di Piero Ciakky, con il suo show tra parodie e barzellette, tutto dedicato al Salento e al suo popolo prendendo spunto dal territorio che lo ospita.

Per gli amanti del cibo: Lecce e Maglie

Nel cuore di Lecce, in piazza Mazzini, cinque serate dedicate a uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati al mondo. Torna da oggi fino a domenica prossima Pizza Village, l’evento gastronomico che trasforma la centralissima piazza Mazzini in un grande laboratorio a cielo aperto per la pizza artigianale. La manifestazione vedrà all’opera il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce guidato da Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi. Tutte le sere musica d’intrattenimento:stasera dj Matteo Tramacere, il 5 Carla Petrachi e Andrea Luperto con “Odi et Amo”, il 6 Havana Trio, il 7 Antonio Ancora con Acoustic Live Project e, infine, ultima serata, l’8 agosto con Accasaccio.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid secondo la normativa vigente. L’organizzazione garantirà un’accurata suddivisione degli spazi e un’attenta gestione dei flussi dei visitatori. Apertura ore 19. Ingresso libero. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram “Lecce Pizza Village” e al numero 0832-457864.

Penultimo appuntamento con il Mercatino del Gusto di Maglie. La tradizione culinaria pugliese si affaccia dalle vie e dai vicoli mettendo in mostra i prodotti d’eccellenza. La regina di questa sera è la pasta, protagonista del “Gusto Lab” condotto da Giovanni Resta con lo chef Alessio Gubello ed Emanuela Bruno. Partecipa il cultore gastronomico Sergio D’Oria. Appuntamento alle 21.30, al liceo Capece. Per la “Cena in villa” c’è Gigi Perrone, chef patron del “Ristorante Semiserio” a Lecce e ad accompagnare la degustazione, una selezione di vini Conti Zecca (ore 21, Villa De Marco in via Ospedale). Il Salotto Letterario ospiterà il libro “Bellofatto” di Vito Carenza: l’autore dialogherà con Leda Cesari e Rosaria Bianco. (ore 23, Liceo Capece).