La notte di San Lorenzo in Puglia: concerto di Bersani, Taranta e Calici di Stelle

La notte di San Lorenzo in Puglia vuol dire musica, vino, concerti e artisti di strada. Da Samuele Bersani, alla Taranta con il suo festival itinerante. E poi la rivisitazione dei Radiodervish e a Sava i "calici di stella". Ecco tutti gli eventi e gli appuntamenti questa sera (10 agosto).

Cosa fare stasera in provincia di Lecce

All'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano oggi e domani doppio appuntamento con Le Notti di Perseo dei Radiodervis: alle 21.30 una rivisitazione del loro repertorio musicale durante il periodo degli esordi. Domani tributo a Franco Battiato. Al Castello Volante di Corigliano, La notte dei desideri, con il concerto dei Ninotchka. A Cannole torna la festa della "Municeddha" fra tradizione e cultura. La Notte della Taranta fa tappa a Galatone con una nuova tappa del festival itinerante. Musica, pizzica, a partire dalle 21.

Cosa fare stasera in provincia di Taranto

Nella notte di Sal Lorenzo torna Calici di Stelle: a Sava, alle 21 torna l'evento più atteso per degustare vino locale. La manifestazione è organizzata dal Movimento turismo vino. Passeggiata spettacolo nel bosco delle Pianelle di Martina Franca, con partenza alle 19.30. Biglietto 15 euro. Alle 21 a Taranto, all'Arena Villa Peripato, lo spettacolo tributo dedicato a Elton John con l'orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli.

Cosa fare stasera in provincia di Bari

Serena Brancale è la star d'eccezione del Ritratti Festival di Monopoli per il primo appuntamento "Spin Off". Il concerto dell'autrice barese si terrà a due passi dal mare, sul prato del lido porto Pino Nature's Essence, in occasione della notte di San Lorenzo. L'ingresso è a pagamento, biglietto unico 20 euro. Per info 380/2184508.

A Rutigliano in scena il concerto di Claudia Lucia Lamanna: alle ore 21, al chiostro di Palazzo San Domenico, spazio all'ultimo appuntamento di "Cinema Muto & live music". Per info contattare il numero 320/9041603.

La notte di San Lorenzo, infine, a Conversano verrà celebrata dalla voce di Di Leo, protagonista di "Dama estiva". Appuntamento alle ore 21.30, ingresso gratuito.

Cosa fare stasera in provincia di Brindisi

A Francavilla Fontana, in piazza Giovanni XXIII, dalle 21, Samuele Bersani con una tappa del suo Cinema Samuele Tour. A Mesagne, festival degli artisti di strada a partire dalle 21. Notte di stelle, musica e teatro al Parco archeologico di Santa Maria d'Agnano a Ostuni: il live di Gnut, uno dei cantautori napoletani più apprezzati nel panorama nazionae.