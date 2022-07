Da Gue al soul jazz: cinema, spettacoli e tribute band. Cosa fare stasera in Puglia

Moltissimi gli appuntamenti, gli eventi, e i concerti questa sera (26 luglio) in Puglia. Dal Barese al Salento, diverse le proposte: dal soul jazz ai grandi classici, come Renato Zero.

Cosa fare stasera Lecce e provincia

Stasera alla Praja di Gallipoli arriva Guè, ovvero Gué Pqueno, tra i punti di riferimento del rap italiano moderno. Affermatosi con i Club Dogo, ha appena pubblicato “Toca”. Tra i pezzi più ascoltati su Spotify c’è “Chico”, con quasi 74 milioni di streaming. Lo ha realizzato con Rose Villain, anche lei alla Praja. Classe ’89, milanese, “Don Madellin” la rende popolare.

Stasera sulla terrazza del Cantiere di Lecce torna la gang formata dai personaggi più illustri del web della galassia salentina, ormai conosciuti in tutta Italia: il “king” di Instagram, Mandrake, e il suo compagno di avventure e disavventure, Bekkalossi, insieme ai The Lesionati, Giampaolo Morelli e Pasquale Zonno.

Il Cantiere è a Lecce, in viale dell’Università n. 23. Start ore 22:00, ingresso gratuito ma per cenare è consigliabile prenotare un tavolo attraverso i contatti presenti sulle pagine social.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Nel Barese, Francesca Biancoli, questa sera, sarà di scena al Quadro (ex macello di Putignano): riconosciuta da riviste come italian sound, è una delle voci più interessanti della nuova scena soul jazz. Barese di nascita, Biancoli ha percorso tante tappe musicali risentendo delle influenze artistiche di Asa e Amy Winehouse. L'appuntamento è fissato alle ore 20.30. A Rutigliano, invece, fa tappa il "Gliri walking tour": le opere di Nicola Gliri, questa vera a partire dalle ore 19.30, andranno in scena in un itinerario artistico in programma a Palazzo Settanni. La prenotazione è obbligatoria ed è effettuabile chiamando al numero 0804761848.

Al cinema ex post moderno a Bari, infine, edizione 2022 di Cortocircuiti short film festival. Stasera, alle 21, spazio alla categoria dei cortometraggi di animazione con proiezioni di diversi corti mondiali. Per info 349/3931072.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Nel Brindisino, la scena è tutta per il MigFest oggi e domani dalle 21 nell'atrio del castello di Mesagne.Si inizia questa sera con il concerto del duo chitarristico composto dai maestri Daniele Bonaviri e Giuseppa Continenza. In piazza Mercato a Brindisi questa sera alle 21 i grandi successi di Renato Zero proposti dagli 321 Zero tribute band.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

A Grottaglie, ore 21, serata dedicata ad Alda Merini, con Alfredo Traversa e Silvano Trevisani. A Martina, al Palazzo Ducale, si replica "Beatrice di Tenda", dalle 21, per il Festival della Valle d'Itria. Parco delle Zuccate. A Statte, Lorenza Foschini presenta il suo libro "L'attrito della vita". La commedia "L'appartamento degli uomini soli" al Castello Muscettola di Leporano, ore 21.30