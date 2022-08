Jazz, ma anche grandi classici. Musica, concerti e ancora birra stasera in Puglia

Tanto tanto jazz, ma anche dj-set, fumi di birra e concerti in tutta la Puglia. Ecco cosa fare stasera nelle province di Brindisi, Bari, Lecce e Taranto. Dall'ipocondria, a Notre Dame de Paris. Teatro, suoni e sperimentazioni, una miriade di eventi.

Cosa fare in provincia di Lecce

Nell’uliveto dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto torna “La Notte bianca dell’Ipocondria”, nata nel 2019 dalla mente del giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala e del cantautore Massimo Donno. Al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo, in consolle l’energia dei vinili di Gigi Cinto con una selezione che spazia in tutti i generi con un focus particolare sugli anni ‘80. Ingresso libero. .Il Jungle Parco Raho di Nardò ospita la finalissima di “Va’ al Diavolo”. Il contest, organizzato dal Collettivo Sbam, coordinato da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo, è dedicato a band emergenti che propongono musica originale. Stasera per la prima volta Martano Comics un evento dedicato al mondo del fantasy e dei cartoni animati. Uno spettacolo di musica e parole sul cantautorato italiano scritto da Agnese Perrone e Vanessa Pareo. Da Guccini a Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, De André, Vecchioni e tanti altri. L’appuntamento è per stasera alle 21.30 nel Palazzo Baronale di Nociglia. Weekend conclusivo per la 16esima edizione del festival internazionale della birra, Birra e Sound a Leverano. Stasera la dance hall di qualità con un dj che appartiene alla storia delle console internazionali, Mario Fargetta dj, con get far, radio Babylon sul palco centrale della festa nell’area mercatale. A scaldare e preparare il pubblico, l’animazione di radio Ciccio Riccio.

Cosa fare in provincia di Brindisi

Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, con la cifra record di 4 milioni di spettatori, torna a teatro Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon. L’appuntamento è per questa sera, alle 21, al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino. Questa sera, a partire dalle ore 20, presso la masseria Marangiosa a Latiano, al via la XXIX edizione della Festa in masseria organizzata dalla Pro Loco di Latiano col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il Gal Terra Dei Messapi, Idea Radio, e gli operatori del Servizio Civile Universale. Oggi all’Ex Fadda, dalle 7 alle 17, torna “Antigua”. 1000 mq all’aperto dell’ex stabilimento saranno dedicati agli espositori di tutto il Salento, esperti antiquari, appassionati di vintage, venditori di libri e fumetti usati, commercianti di oggetti di modernariato. Alle 19.30, nei giardini del bar, Sergio Pargoletti presenterà il suo nuovo libro “La carezza della scienza”, nell’ambito del Festival Nazionale Legalitria Summer, il più importante progetto di lettura italiano contro la devianza la criminalità.

Cosa fare in provincia di Taranto

L’edizione 2022 della rassegna di “teatro dei luoghi” , che gode del contributo del Comune di Palagiano, comprende l’iniziativa “Ipotesi _ La linea fragile”, un focus sulle coste e sulle marine aperto alla cittadinanza. San Giorgio macina emozioni: questa sera tocca alla “Not(t)e di Jazz tra i vicolI”, un forte richiamo per coloro che amano i tour estivi in giro per paesi e soprattutto per coloro che amano questo genere musicale. L’inizio delle performance è fissato per le 20.30. Il Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14) a Manduria è punto di riferimento per i jazzofili.Stasera alle 21.30, a proposito di jazz, si terrà il concerto di Andrea Sabatino (tromba e flicorno) e Guido Di Leone (chitarra), brillanti musicisti pugliesi che tengono numerosi concerti in tutta Italia e all’estero.

Cosa fare in provincia di Bari

Si conclude oggi la quinta edizione del Palio delle Botti Trofeo “Città del primitivo”, sostenuta dal Comune di Gioia del Colle, quattro giornate ricche di eventi, spettacoli ed iniziative. Si conclude la sesta edizione del “Viva! Festival - Valle d’Itria International Music Festival”. Anche quest’anno, nella suggestiva cornice della Masseria Grofoleo a Locorotondo, si sono alternati concerti e djset di livello internazionale con una lineup in linea con i più prestigiosi festival mondiali. Oggi si parte già alle prime ore dell’alba, presso Cala Masciola a Savelletri, con l’esibizione dei Space Afrika, il duo di Manchester composto da Joshua Inyang e Josh Reidy. Dopo il grande successo del 21 luglio scorso, torna questa sera (ore 21), a Villa Ida a Santo Spirito (via Garibaldi, 53), il jazz internazionale per la nona edizione del Festival Ecomuseale delle Arti. Sul palco ci sarà Giuliano Di Cesare in trio con la violinista giapponese Nanaco Tarui e il contrabbassista Giuseppe Bassi