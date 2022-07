Gli eventi di stasera: Madame e Gabry Ponte, piano e vino Negroamaro

È la grande serata di Madame, oggi, a Ginosa Marina, con Gabry Ponte in concerto per inaugurare Elephant Park. Ma non solo. E poi musica al tramonto a Ceglie messapica. Ecco cosa fare stasera in Puglia, nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari.

Cosa fare stasera in provincia di Bari

Stasera, alle ore 19.30, al Museo Civico di Bari prenderà il via "MusicAperta", una rassegna di sette concerti che si terrà tra Puglia e Molise organizzata dall'associazione Misurecomposte con la direzione artistica di Flavio Maddonni. Ad aprire le danze il chitarrista spagnolo Josep Marzano in una sorta di continuum culturale tra musica latina e blues. Per info contattare il numero 347/4567734. Ingresso gratuito.

Alla corte di Palazzo Pesce a Mola, alle ore 21.30, invece, si terrà il concerto "Tra musica e parole. La canzone d'autore in Italia" con la voce di Rosanna D'Ecclesiis e Max Monno (alla chitarra). L'ingresso è a pagamento e parte da 5 euro fino ad arrivare a 13. Per info 393/1340912.

A Noci continua la terza edizione del festival letterario "Chiostri e inchiostri". Dalle ore 19, ospite d'eccezione la giornalista di Rai 1 Micaela Palmieri che presenterà "Educazione ambrosiana". L'ingresso è totalmente gratuito.

Cosa fare stasera in provincia di Taranto

Il concerto di Madame e Gabry Ponte, appuntamento di apertura nella nuova sede. La serata sarà aperta dall'esibizione del Rapper Blind. E ci saranno anche vari dj locali. Sarà inauguraa alle 19 a Grottaglie, a palazzo Lasorte, la mostra To Belong di Edoardo Battaglia, artista vincitore del premio Mostra Personale al concorso di Ceramica contemporanea.

Cosa fare stasera in provincia di Brindisi

Musica al tramonto a Ceglie Messapica con Piano Lab.Alle 20.30 l'anteprima del festival itinerante La Ghironda, è in programma una grande festa del pianoforte. E sempre a Ceglie, dalle 18 alle 20, la possibilità di ammirare attraverso un simulatore di realtà virtuale le bellezze paesaggistiche. In piazza Umberto I a Latiano, dalle 21, invece, la festa dell'amicizia.

Cosa fare stasera in provincia di Lecce

A Gallipoli tre comici molto amati: Paolo Migone, Nando Timoteo e Fernando Zimotti saranno pronti a divertire il pubblico. L'evento si terrà in piazza Tellino a partire dalle 21: si tratta della prima edizione di Salento Smile. A Guagnano la 40esima sagra dell'Uva Cardinale del Vino, due serate di musica e divertimento accompagnati dal buon Negroamaro.