Puglia, stasera il concerto di Irama. E poi birra, teatro e libri

C'è Irama stasera a Monopoli, evento di grido della serata in Puglia. Ma ovunque ci sono appuntamenti culturali, e concerti: dalla musica brasiliana, al festival Gipsyland. Spazio ai libri e alle rappresentazioni teatrali, mentre continua a Leverano la festa della birra. Ecco cosa fare stasera.

Cosa fare stasera in provincia di Bari

Tappa pugliese per Irama in occasione del festival "Costa dei Trulli", in programma a Monopoli nello spazio Think Tank. L'appuntamento è fissato per le ore 21. L'iniziativa itinerante coinvolge nove comuni allo scopo di valorizzare il territorio. Gli ultimi biglietti disponibili sono su www.ticketone.it o https://dice.fm.

Quarta edizione di Noja's rock Festival a Noicattaro. Questa sera la prima serata alle ore 20.30 con la nota presentatrice Valentina Portoghese e la travolgente rock di Max Bollettieri e della band tutta al femminile di Angela Makeda. Sempre in serata, alle ore 21, il dj set di Marco Guacci. L'ingresso è completamente gratuito.

Cosa fare stasera in provincia di Brindisi

A Cisternino oggi e domani torna alla masseria Montereale dalle 19 il festival internazionale Gipsyland. Stasera al parco archeologico d'Agnano di Ostuni dalle 21 lo spettacolo "La felicità di Emma" con Rita Pelusio. In piazza Dante a San Michele Salentino, dalle 20, si terrà la presentazione del libro di Filippo Boni, “Gli eroi di via Fani. I cinque agenti della scorta di Aldo Moro”.

Cosa fare stasera in provincia di Taranto

Doppia proiezione al lido Sun bay di corto e docufilm sulla storia di Taranto: ad aprire la serata sarà il cortometraggio inedito “Terre Joniche, Storie dell’XI secolo”. Per il suo valore, ha ricevuto il sostegno del ministero della Cultura; Giancarlo De Cataldo presenta "La Svedese" alle 21 allo Yachting club: De Cataldo, tarantino di nascita, magistrato, ma anche apprezzato scrittore, è sceneggiatore e drammaturgo, uno dei maestri del noir italiano contemporaneo. Rivisitazione dei Promessi Sposi alle cave di Fantiano, a Grottaglie.

Cosa fare stasera in provincia di Lecce

Il Castello di Tutino ospita, dal Brasile: Maria Thalita De Paula. Nello spettacolo “Trepadeira”, ci sono brani originali, come “Hino das Trepadeiras”, e successi di “artiste” recentemente emerse nella scena contemporanea brasiliana, Luedji Luna, Marina Sena e Duda Beat. L’ingresso è gratuito senza obbligo di prenotazione. Prosegue la programmazione di concerti, appuntamenti e rassegne dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto: una serata dedicata alla musica tradizionale con Uccio Aloisi Gruppu e Dario Muci. Dopo due anni torna a Melendugno la "Sagra de lu purpu" da oggi fino a giorno 8, un evento che si ripropone dopo due anni di fermo a causa del Covid. Stasera a Birra e Sound, a Leverano, festival della birra organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, lo show di Rio Bo, con l’ultimo e innovativo format in occasione del 30esimo anno della discoteca denominato “Senorita”