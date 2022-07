Aka7even in concerto a Castellaneta Marina. Dj set, teatro e food: tutti gli eventi in Puglia

Aka7even in concerto a Castellaneta Marina, musica cubana a Mottola. E poi dj set, food e tanto teatro. Il fine settimana in Puglia, archiviato il capitolo maltempo, si preannuncia pieno di eventi. Ecco cosa fare questa sera (sabato 9 luglio).

In evidenza

Aka 7even con “Toca” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che vanta la collaborazione d’eccezione di uno dei pesi massimi della scena rap italiana, Guè, è entrato di diritto tra i protagonisti dell’estate italiana. Dopo il successo del tour nei club, l’artista è ora pronto a tornare live con il suo Summer tour 2022, che da oggi lo porterà in giro per l’Italia, partendo dal Tarantino e in particolare dall’Albatros Beach club di Castellaneta Marina. Inizio spettacolo alle ore 23.

Tutto pronto per l’unica data in Puglia di Marco Tamayo. Oggi (ore 20:45, auditorium Manzoni di Mottola, ingresso libero) riflettori puntati su questo chitarrista cubano di fama internazionale che sarà ospite del Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola, in corso di svolgimento nella cittadina in provincia di Taranto sino a domani.

Bari e provincia

Torna il tradizionale appuntamento con la lirica a Noicattaro: in scena questa sera (ore 21), in piazza Dossetti, il “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi. I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino nella sede dell’associazione Noicattaro Lirica (via Carmine, 91 a) o direttamente in piazza prima dell’inizio dell’evento.

Questa sera (ore 19) appuntamento con un nuovo itinerario di “Bari in Libertà” per passeggiare tra palazzi, industrie e chiese storiche. La partecipazione ha un costo di € 10. Il punto d’incontro è in Piazza Cesare Battisti c/o ex palazzo delle Poste. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 340 3394708.

Oggi a Palazzo Pesce a Mola di Bari in via Van Westerhout, 24 si terrà a partire delle 21.30 tra le pietre bianche della sua corte all’aperto l’appuntamento “La Musica di Sofia” insieme al Barienses Jazz Collective. Per stasera, il prezzo del biglietto è pari a 13€ intero, ridotto per gli under 26 di 10 € e ridottissimo di 15€. Per acquisire maggiori informazioni o per prenotazioni contattare il numero 3931340912 o l’indirizzo e-mail palazzopesce@yahoo.it.

Questa sera (ore 19) appuntamento con Puglia Archeo Trekking - Torri & Casali di Giovinazzo. Un percorso volto a riscoprire luoghi meravigliosi della nostra storia, luoghi nascosti nelle campagne che raccontano di riti antichi, fede e devozione e di un passato che è stato ma che non può essere dimenticato. Si parte dall’incantevole chiesetta del Padre Eterno, in territorio giovinazzese verso Terlizzi, per poi proseguire con la Chiesa di San Basilio. La partecipazione ha un costo di € 10. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 340 3394708.

Brindisi e provincia

Oggi e domani, a partire dalle ore 21, presso il piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni, ba in scena Woyzeck di Georg Büchner. Per ricevere ulteriori informazioni sullo spettacolo basta telefonare al numero: 376.0798264.

Questa sera, a partire dalle ore 22.30, allo Splendid Bar di Mesagne, dj set con la voce dal vivo dei Moodintrigo.

Lecce e provincia



Alla Praja di Gallipoli (lungomare Galileo Galilei) protagonista è il sound irresistibile di Jimmy Sax, un vero maestro dello strumento e dell’intattenimento capace di far emozionare i teatri e allo stesso tempo scatenare le disco. Info: 348/6297999.



Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto (ore 22 - ingresso libero) ospita invece una lunga serata dedicata alla musica d’autrice. La salentina Merifiore presenterà i brani del suo nuovo album “Dentro”, uscito a maggio per Qui Base Luna / Freecom. A seguire sul palco la cantautrice italo-algerina Jamila, vincitrice del Premio De André e del Premio de Prem.



E restiamo sempre a Corigliano d’Otranto: l’Art&Lab Lu Mbroia (ore 21 - contributo associativo 7 euro) ospita Giorgia Santoro plays Ennio Morricone. Alle composizioni del maestro Morricone alternerà brani che fanno parte del suo repertorio. Info e prenotazioni: 338/1200398 – lumbroia@massimodonno.it.



E proseguono gli aperitivi al tramonto al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Dalle 20 appuntamento con il motoraduno Nitro Biker Fest con le selezioni di La Ginger, il concerto dei Green River, tribute band dei Creedence Clearwater Revival, numerosi stand e lo spettacolo di fuoco Flor de nit di Inis Kor. Ingresso libero: 340/6662833.

