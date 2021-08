"Narin camp" al Convitto Palmieri: laboratori, festival e incontri

Si chiama “Narin Camp” il progetto curato dall’associazione Terra del Fuoco-Mediterranea che da anni opera sul territorio pugliese promuovendo azioni di sensibilizzazione sui diritti umani, sulla cittadinanza attiva e sui temi della memoria, in partenariato stabile con l’associazione Nazionale Treno della Memoria.

Il progetto nasce dalla volontà dell’associazione, e della rete di partenariato che con essa collabora, di avviare un momento di confronto e di partecipazione che alimenti il protagonismo dei/delle giovani aderenti, e contemporaneamente, di organizzare eventi in luoghi pubblici accessibili a chiunque, garantendo la libera partecipazione da parte della cittadinanza. Per questo, anche quest’anno, il “Narin Camp” assumerà una forma ibrida: per metà summer-camp rivolto a giovani under35 con attività laboratoriali pomeridiane riservate agli/alle iscritti/e, per metà festival con incontri serali pubblici aperti alla cittadinanza con la presenza di attivisti, giornalisti, professionisti impegnati sul tema dei diritti umani.

La prima giornata del progetto, prevista per il 2 agosto alle 19, vedrà inoltre l’inaugurazione, negli spazi dell’Ex Convitto Palmieri di Lecce, della mostra #èquestoilfiore, realizzata nel mese di aprile in collaborazione con l’associazione Treno della Memoria e il Consiglio Regionale di Puglia e già ospitata presso la sede barese del Consiglio. La mostra è dedicata a storie di resistenza e di lotta per il progresso sul tema dei diritti umani: uomini e donne che hanno dedicato il proprio percorso di vita al raggiungimento di un obiettivo alto e a favore di tutta la collettività. Ad ogni pannello è inoltre associata un qr code attraverso il quale i visitatori e le visitatrici avranno la possibilità di ascoltare le storie rappresentate.

All’inaugurazione prenderanno parte la Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone; le associazioni promotrici e gli illustratori/le illustratrici che hanno realizzato le tavole del progetto. L’esposizione resterà negli spazi del convitto Palmieri di lecce per tutto il mese di agosto, a ricordare l’impegno delle istituzioni per promuovere una cultura di pace e una politica di avanzamento nelle tutele dei più deboli.

Nel corso della giornata sarà, inoltre, presentato il documentario “Un viaggio nel tempo - La Resistenza in Puglia” realizzato, con il contributo del Consiglio Regionale Pugliese, da Improvvisart con la regia di Giuseppe Pezzulla e dedicato al racconto di storie di resistenza antifascista pugliese

A seguire, negli spazi del chiostro dell’Ex Convitto Palmieri, lo spettacolo Improgames della compagnia teatrale Improvvisart.

Tutte le ingormazioni su: http://www.narincamp.it/edizione-2021/

Contatti mail e cellulare: e-mail: info@tdfmediterranea.org o 3291795874