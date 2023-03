Bif&st, ecco tutto il programma: a Bari artisti e anteprime internazionali

Gabriele Salvatores, Marco Bellocchio, Fanny Ardant, Walter Veltroni, Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Gifuni, Elodie, Sonia Bergamasco, Tommaso Ragno, Francesco Piccolo, Guido Lombardo: è una parte del ricco parterre di ospiti della 14esima edizione del Bif&st-Bari International Film&Tv Festival (24 marzo-1 aprile 2023), il festival del cinema presentato stamani dal direttore artistico Felice Laudadio insieme, tra gli altri, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal sindaco Antonio Decaro e dal direttore del Dipartimento regionale Cultura e Turismo Aldo Patruno.

Le anteprime internazionali

In programma otto anteprime internazionali al Teatro Petruzzelli come IL RITORNO DI CASANOVA di Salvatores; INGEBORG BACHMANN. VIAGGIO NEL DESERTO di Margarethe von Trotta; MIA di Ivano De Matteo; QUANDO di Veltroni; THE KISS di Bille August; COLEURS DE L'INCENDIE di Clovis Cornillac; LE TORRENT di Anne Le Ny e AIR- LA STORIA DEL GRANDE SALTO di Ben Affleck.

La competizione: 12 film

Dodici invece i film della sezione competitiva Panorama Internazionale con una giuria internazionale, presieduta dal regista Jafar Panahi. Salvatores, Bentivoglio, Bergamasco, Lo Cascio, Guido Lombardo e Francesco Piccolo saranno invece i protagonisti delle masterclass la mattina al Teatro Petruzzelli tenute dai premiati con il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. Il 28 marzo poi - ha annunciato Laudadio -, dopo la proiezione del film LEILÀS BROTHERS di Saeed Roustayi una giornata di solidarietà ai cineasti iraniani perseguitati dal regime degli Ayatollah. Nello stesso giorno a Jafar Panahi verrà simbolicamente conferito il Premio Fellini.

I premiati

Tra i premiati di The Best of the Year dell'ItaliaFilmFest: Tommaso Ragno; Fabrizio Gifuni; Tonino Zera; Maria Carolina Terzi, Carlo Stella, Angelo Laudisa e Giampaolo Letta; Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino; Lidia Vitale; Elodie; Barbara Ronchi; Michele D'Attanasio; Roberto Andò e Franco Piersanti.

Sette i film della sezione ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano che verranno valutati da una giuria del pubblico composta da 24 spettatori e presieduta dalla produttrice Donatella Palermo: SCORDATO di Rocco Papaleo con Giorgia; LE MIE RAGAZZE DI CARTA di Luca Lucini con Maya Sansa e Neri Marcoré; L'UOMO SENZA COLPA di Ivan Gergolet con Valentina Carnelutti; GLI ALTRI di Daniele Salvo con Ida Di Benedetto e Lorenzo Parrotto; TUTTI I CANI MUOIONO SOLI di Paolo Pisanu con Paolo Pisanu e Orlando Angius; LA TERRA DELLE DONNE di Marisa Vallone con Paola Sini e Valentina Lodovini. Torna poi BariFictionF&st, rassegna essenziale di opere televisive (tv movie, serie, miniserie, docufiction ecc.) Saranno presentate: IL METODO FENOGLIO con Alessio Boni; UN POSTO AL SOLE; CUORI con Daniele Pecci e Andrea Gherpelli; IL PATRIARCA di e con Claudio Amendola; SOPHIE CROSS, serie franco-belga con Alexia Barlier; NEXT OF KIN, serie finlandese con Nika Savolainen.