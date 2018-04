Primo maggio a Taranto: con Brunori e Levante anche Emma, Noemi e Ghemon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Brunosi Sas, Levante e Coma Cose per il Primo Maggio di Taranto, che torna dopo la pausa dello scorso anno con il concerto al Parco Archeologico delle Mura Greche. Sul palco ci saranno infatti anche Emma Marrone, Noemi, Mezzosangue, Irene Grandi, Ghemon, Teresa De Sio, Colapesce, Bud Spencer Blues Explosion, Piotta, i Modena City Ramblers, i Lacuna Coil, Mama Marjas & Don Ciccio, Fido Guido, Francesco Di Bella, Meganoidi, Terraross, Med Free Orchestra, Frenetik & Orange 3 e il dj set di Luca De Gennaro.La line up completa del concertone è stata resa nota oggi a Roma dai direttori artistici: Michele Riondino e Diodato, in collaborazione con Roy Paci. Si tratta della quinta edizione dell'Uno Maggio Libero e Pensante organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. La manifestazione interamente autofinanziata è stata creata per iniziativa di un gruppo di operai e cittadini dopo il sequestro degli impianti inquinanti dell'Ilva nel 2012. A condurre l'evento saranno Valentina Petrini, Valentina Correani, Andrea Rivera insieme a Martina Dell'Ombra.Sul palco si alterneranno rappresentanti dei comitati No Tav e No Tap e le Donne per Cornigliano, determinanti per la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Genova - a quelle che in Kurdistan hanno dovuto imbracciare il fucile per la libertà propria ma anche dei popoli europei.