Prima Scala, le pagelle dei look. Cesare Cremonini con la mamma 8, Greta Ferro dark lady 6. Spopola il total black

Un fiume di total black e qualche pallida sorpresa. Questo il riassunto dei look sfoggiati al teatro alla Scala di Milano per la prima del Macbeth di Giuseppe Verdi. Una serata in stile Giorgio Armani: il designer, appena nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente Mattarella, ha vestito molti dei partecipanti, da Laura Mattarella, figlia proprio del Capo dello Stato, a Cesare Cremonini (e sua mamma). Sono lontani i tempi dell'outfit di pelliccia verde di Daniela Santanchè di cui si parlò per giorni: le parole d'ordine per il ritorno a teatro dopo la pandemia sembrano essere "eleganza" e "sobrietà".

La Scala, le pagelle degli outfit

Milly Carlucci: 9

La conduttrice della serata sfoggia un abito total black in stile smoking maschile con gilet in raso. Niente frizzi e lazzi: una scelta sobria e d'impatto allo stesso tempo. Promossa a pieni voti.

Laura Mattarella: 8

Anche la figlia del presidente sceglie il nero, con un abito Armani a scollo incrociato con paillettes. Sobria e scintillante quanto basta. Elegante, ma (forse) non entusiasmante.

Manuel Agnelli: 10

Lo smoking e il capello fluente da far invidia a una nota pubblicità di shampoo già bastavano a convincerci. Il tocco di classe però è il cappotto di pelliccia nera buttato non nonchalance sulle spalle a stemperare un outfit altrimenti un po' austero. Per la standing ovation dobbiamo solo essere certi che sia finta.

Barbara Palvin: 8

Una ballerina pastello spunta in mezzo al mare di nero: è l'attesissima supermodella ungherese che sfoggia un abito rosa pallido con corsetto e gonna plissé e l'effetto è quello di una boccata di aria fresca in una giornata opprimente.

Cristina Marino: 6

Se ci fosse un premio per la scollatura più profonda della serata lo avrebbe sicuramente vinto. La moglie di Luca Argentero, accompagnata dal consorte, sfoggia un modello con decolleté a cuore che lascia poco all'immaginazione. Esagerata.

Cesare Cremonini: 8

Il look è un "semplice" smoking, il gesto però è tenerissimo. Il cantautore Cremonini arriva a teatro accompagnato dalla mamma nemmeno fosse Leonardo Di Caprio (un altro che la mamma la sfoggia spesso e volentieri sul red carpet) e la tiene affettuosaente per mano. Otto perché ci ha quasi commosso.

Greta Ferro: 6

Velluto e collo alto stile dark lady per la musa di re Giorgio, il volto emergente della tv e della moda italiana (la abbiamo vista in Made in Italy). Un look ricercato ma forse un po' troppo austero per la sua - giovane - età. Rimandata.

