Premio Apollonio a Helen Mirren La consegna il 12 luglio a Lecce

Premio Apollonio 2018 al Premio Oscar Helen Mirren. La notizia è stata annunciata ufficialmente durante il cocktail musicale di presentazione della quattordicesima edizione del riconoscimento tenutosi ieri sera a Palazzo dai Prè, nel centro storico di Verona, dove si sta concludendo la cinquantaduesima edizione del Vinitaly. Alla serata - rende noto un comunicato - hanno preso parte il direttore artistico e conduttore della manifestazione Neri Marcorè, il cantante Pacifico, il mago Walter di Francesco. Il Premio verrà consegnato il prossimo 12 luglio a Lecce, nel Rettorato dell'Università del Salento. L'attrice inglese, come è noto, vive infatti per buona parte dell'anno nel Salento, dove ha acquistato una masseria, si autodefinisce «una contadina salentina» e si è spesso distinta per iniziative che hanno promosso lo spirito e la cultura del Salento. Il Premio Apollonio è nato nel 2005 da un'idea dei fratelli Marcello e Massimiliano Apollonio «per omaggiare i pugliesi che hanno dato lustro alla loro terra in campo artistico, letterario, cinematografico, giornalistico e fashion». Il riconoscimento è stato assegnato nel 2017 a Domenico Procacci, nel 2016 a Lunetta Savino, nel 2015 a Ennio Capasa e ancora, andando indietro nel tempo, a Renzo Arbore, Antonio Caprarica, Sergio Rubini, Caparezza, Ferzan Ozpetek (cittadino onorario di Lecce per il film «Mine vaganti»), Emilio Solfrizzi, Giuliano Sangiorgi, Gianrico Carofiglio, al duo Corrado Nuzzo - Maria Di Biase, a Marcello Sambati.