Power Hits Estate 2021 all’Arena di Verona, Ornella Vanoni "interrompe" il concerto: «Sei vaccinato?». Stasera all'Arena di Verona, il concerto targato Rtl 102.5, dedicato alle hit estive 2021. La kermesse, che in pochi minuti entra in trend topic, è trasmessa da TV8.

Ma durante l'esibizione di Ornella Vanoni con Colapesce e Di Martino, avviene qualcosa di inaspettato. La cantante 86enne, icona della musica italiana, prima di iniziare con la sua performance rivolge una domanda ai due artisti che l'affiancano: «Siete vaccinati?». La risposta di entrambi è affermativa, a quel punto la Vanoni conclude: «Allora possiamo lavorare...».

Come a dire «Se non lo foste stati...». Un gesto significativo in un momento in cui la vaccinazione può aiutarci a scacciare l'incubo della pandemia. Ornella Vanoni ricorda come la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri. «Si vax».