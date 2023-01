Il nuovo anno del Petruzzelli a Bari, sempre con sovrintendente Massimo Biscardi, si presenta a gennaio con ben quattro inaugurazioni di rassegne. A dare il via è il ricco cartellone della Stagione concertistica (ventitré appuntamenti di alto profilo) che si aprirà giovedì 5 alle 20.30 con la bacchetta del direttore principale ospite per la Musica Sinfonica, Hansjorg Albrecht, che dirigerà l’Orchestra del Teatro con solista d’eccezione il pianista di fama mondiale Michail Pletnev. In programma l’Ouverture dal “Don Giovanni” e il Concerto n. 24, in do minore, K491 per pianoforte e orchestra di Mozart, e “Vita d’eroe”, poema sinfonico, op. 40, di Richard Strauss.

La Stagione Concertistica presenta in questo mese due altri appuntamenti, a iniziare da quello del 19 gennaio con le top star di fama mondiale Gautier Capuçon (violoncello) e Nikolai Luganski (pianoforte). Il 26 gennaio ci sarà poi il concerto del Coro del Teatro diretto da Fabrizio Cassi. In programma brani di Poulenc, Florent Schmitt e, in prima esecuzione pubblica commissionata dalla Fondazione Petruzzelli, “Dialoghi di rinascita”, per coro misto ed elettronica (2021) di Pasquale Corrado.

I “Concerti del mattino”

Novità assoluta per il 2023 saranno i “Concerti del mattino”, in programma la domenica alle 11.30 con biglietti al costo di soli cinque euro. Il primo appuntamento della rassegna, dedicata a solisti d’eccezione, ospiti speciali e organici composti dai Professori d’Orchestra del Teatro Petruzzelli, vedrà protagonista domenica 8 gennaio la “regina” del jazz italiano, la pianista Rita Marcotulli, con il concerto “Autoritratto”. Il 29 gennaio sarà invece di scena la Petruzzelli Brass Orchestra.

I “Family Concert”

Mercoledì 11 gennaio alle 18 ci sarà il primo “Family Concert”, rassegna dedicata ai ragazzi e alle famiglie. Fausto Corbo dirigerà l’Orchestra del Teatro in un programma comprendente brani di Cajkovskij, Dvorak, Brahms, Strauss e Beethoven.

La Stagione d'Opera

E poi l’attesissimo, e già sold out, “Barbiere di Siviglia” che il prossimo 22 gennaio aprirà la Stagione d’Opera. Del capolavoro di Rossini, che andrà in replica il 25, 27, 28 e 29 gennaio, parlerà Carla Moreni nel Foyer del Teatro sabato 14 alle 19 (ingresso libero fino ad esaurimento posti). L’allestimento del Teatro dell’Opera di Roma, firmato da Davide Livermore, è ripreso da Alessandra Premoli per la regia e da Anna Varaldo per le scene. Sul podio salirà Stefano Montanari, mentre il Coro sarà diretto da Fabrizio Cassi. I costumi sono di Gianluca Falaschi, ripresi da Gian Maria Sposito, il disegno luci di Vincenzo Raponi, le illustrazioni di Francesco Calcagnini, i video di D-Wok, gli effetti magici di Alexander Orchestra. Nel ruolo di Rosina si alterneranno i mezzosoprani Laura Verrecchia (22, 25, 27 e 29) e Gaia Petrone (28 gennaio), in quello del Conte D’Almaviva i tenori Levy Sekgapane (22, 25, 27 e 29) e Manuel Amati (28 gennaio); nella parte di Figaro i baritoni Marcus Werba (22, 25, 27 e 29 gennaio) e Gurgen Baveyan (28 gennaio); in quella di Don Basilio i bassi Adolfo Corrado (22, 25, 27 e 29) e Nicolò Donini (28 gennaio), e in quella di Don Bartolo i baritoni Marco Filippo Romano (22, 25, 27 e 29) e Stefano Marchisio (28 gennaio). Completano il cast Janusz Nosek (Fiorello) e Ani Yorentz (Berta). I biglietti per tutti gli appuntamenti sono in vendita al botteghino del Petruzzelli e su www.vivaticket.it.