Pizzica e rap. E per la folla piano ad hoc per arrivare

Come annunciato saranno l'Orchestra Popolare la Notte della Taranta ed il rapper partenopeo Clementino a far ballare il pubblico de i Giorni del Fuoco di Novoli. Quattro ore di musica filata. Ad aprire il concerto del fuoco che brucerà i tralci di vite e rami d'ulivo seccati dalla xylella, in una mescolanza di suoni, danze e buoni propositi per l'anno nuovo, così come voluto dagli uomini del Comitato, saranno Taranta e Tarantelle.

IL PROGRAMMA

Lo spettacolo sarà suddiviso in tre parti. Nella prima, dalle 22 alle 23.30, protagonisti gli strumenti e le voci dell'Orchestra Popolare. Ben 20 canzoni che rappresenteranno un viaggio sonoro tra le più belle ballate del Salento: da Aria Caddhipulina, a Lu Zinzale fino al finale travolgente sulle note di Calinifta. Poi il momento del featuring tra l'Orchestra e Clementino con tre brani a tutto ritmo. Dalle 23.30 invece il via il concerto del rapper napoletano, che porterà sul palco i successi del suo ultimo album Tarantelle, che ha debuttato con 13 milioni di stream su Spotify in sole due settimane.

COME MUOVERSI

Saranno decine di migliaia a raggiungere Novoli con ogni mezzo.

Piazza Tito Schipa, location dell'evento, sarà interdetta al traffico veicolare e collegata alle diverse aree parcheggio, primo fra tutte l'area sosta di via Veglie dotato di un trenino turistico gratuito (info 3926512769). Le altre aree sosta individuate dall'organizzazione srarano lungo la strada Veglie/Carmiano, con area camper dotata di servizio Navetta, via Tommaso Fiore, cia Vittorio Bodini, via Piemonte, Via Gioberti, via Lecce - Area Pulman, via Ofanto - Area Pulman, via Vecchia Napoli e la zona Artigianale, e poi ancora via Li Stritti, piazzale Stazione. La festa sarà accessibile a tutti grazie alla collaborazione con AbilFesta.

NUMERI UTILI

I diversamente abili infatti possono prenotare il proprio posto, oltre a quello del proprio accompagnatore ed ottenere informazioni e supporto per raggiungere il luogo dell'evento chiamando il numero 347 1852 698. Questi invece i treni ordinari previsti. Lecce-Novoli in partenza da Lecce ore 18.30, Novoli - Lecce in partenza da Novoli alle 20.32, treno Lecce - Novoli in partenza da Lecce alle 22.05, treno Novoli - Lecce in partenza da Novoli alle 22:25, treno Lecce-Novoli in partenza da Lecce alle 22:45, treno Novoli - Lecce in partenza alle 23:05.



