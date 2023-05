Pintus a Lecce con lo spettacolo "Bau", unica data in Puglia: tour e biglietti

Pintus porta a Lecce il suo spettacolo "Bau": unica data in Puglia. La data da segnare in agenda è quella del 4 agosto quando sul palco del Pala Live di Lecce, unica imperdibile data in Puglia (evento organizzato da “Life Spettacoli”), il comico italiano (Angelo Pintus nativo di Trieste) farà impazzire la città.

Il cabarettista presenterà al pubblico il suo spettacolo, ormai di grande successo, "Bau". «Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!», commenta Pintus.

Lo spettacolo

Lo show è una sorta di viaggio, davvero originale, sulle incongruenze dei nostri comportamenti, sulla involontaria comicità di chi non si rassegna a vivere a pieno la propria età, sulla eterna lotta tra genitori e figli.

I biglietti

Il tutto come è nello stile di Pintus, condito con la spontaneità tipica di chi sa che vuol dire fare comicità a certi livelli, di chi è di fatto capace di saltare da un microfono all’altro (sul palco ce ne sono tre…) per regalare battute e frecciate, imitazioni e gag. L’unicità di Pintus è quella quindi di trasformare l’intelligenza in comicità, di costringere lo spettatore a ridere di se stesso senza essere volgare.

Prevendita autorizzata PalaLive Lecce: ticketone. Infoline 3297761511