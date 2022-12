La ricerca dell’anima gemella può anche portare fino al Salento. Ed è quello che accade nell’ultimo libro di Pif, “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”, che sarà presentato questa sera alle 19 alle Officine Cantelmo di Lecce in collaborazione con la libreria Feltrinelli.

Si tratta del primo romanzo incentrato unicamente sui sentimenti di Pierfrancesco Diliberto, autore, conduttore e regista diventato negli anni una voce polimorfa e sempre più credibile del panorama italiano. Il protagonista della storia è il quarantenne Arturo, nome che torna anche in questo libro, inconcludentemente invaghito di Olivia, addetta alla mensa della multinazionale in cui lui lavora. La vita di Arturo conosce una svolta quando un ex compagno di studi gli presenta una chance “matematica” per trovare l’anima gemella. Come? Ovviamente attraverso un’app che ne individua ben sette sparse in tutto il mondo. Da qui parte il suo viaggio sulle tracce di altrettante donne, che lo porterà anche a Lecce, dove vive Simona.

Pif, questa sera tornerai in uno dei luoghi del tuo romanzo, perché proprio Lecce?

«Lecce è una città in cui torno spesso, ho diversi amici e ogni anno ci passo almeno un week-end agli inizi di giugno. Sono come un vecchio zio svizzero che ogni estate torna per le vacanze. Per le altre mete ho utilizzato invece i miei viaggi, anche di lavoro».

In un’intervista però hai svelato che a un’amica leccese è anche legata la tua interpretazione “problematica” dell’amore...

«Sì, Chiara un giorno in un ristorante di Ostuni mi disse una frase illuminante: “Tu vedi l’amore come se fosse un problema da risolvere”. In parte è così, ma è come per la vita: non gli si può sfuggire».

Arturo si affida a una app, hai trovato ispirazione nella Tinder-mania degli ultimi anni?

«Il dramma è che spesso ci si accontenta di innamorarsi online, senza essere interessati a vivere le relazioni nella realtà, per il resto io non trovo nulla di male nel cercare l’amore in rete: anche app di dating nate a scopi più ludici hanno portato alla formazione di coppie stabili e matrimoni. D’altronde un recente sondaggio dice che i social sono in assoluto il mezzo più utilizzato per conoscersi e innamorarsi, anche se io resto dell’idea che il mezzo migliore per gli incontri siano sempre i matrimoni, dove tutti ci presentiamo più belli ed eleganti».

Questa è una considerazione generazionale?

«Probabilmente sì, ma la tecnologia per quanto bellissima e utile dovrebbe essere un mezzo e non il fine».

Prima parlavi di matrimoni come occasione di incontri e sappiamo che hai una compagna e una bimba di due anni, ma recentemente hai dichiarato di vedere il matrimonio più come il coronamento di un percorso comune che come un avvio. Un ribaltamento che parla di come sono cambiati i rapporti?

«Forse sì, oppure un’immaturità che non permette di prendersi una responsabilità. A me l’idea di fare un matrimonio come è giusto che sia, con invitati e protocollo, è sempre risultata piuttosto distante. Non sento il bisogno di sposarmi. L’unica cosa buona è che si pagano meno tasse».

L’amore è presente in tutti i tuoi libri, ma è la prima volta che ne è la tematica centrale; hai vinto un pudore personale?

«È vero, ho sempre usato una storia d’amore come filo narrativo per raccontare altro, tant’è che questa volta sono in imbarazzo perché non ho un nemico con cui scontrarmi: né la Mafia né l’ipocrisia...».

Potrebbe essere la solitudine?

«In questo caso il nemico sei tu e questa cosa un po’ mi imbarazza».

Tanto da averci fatto un libro...

«Sì, ma non avevo realizzato subito che sarei stato in giro per l’Italia a parlare delle mie fisime amorose. A Palermo c’era mia madre in prima fila ed è stata una bella prova».

Qual è li prossimo nemico che affronterai?

«Torno a fare “Caro marziano” su Rai 3 dal 9 gennaio, lì non c’è un nemico ma intervisto gente che ne combatte tanti. E poi vorrei fare un film sul primo libro. Fortunatamente ho solo problemi di tempo e non di cose da fare ...».

Il rischio di spoiler è altissimo con questo libro, il cui senso si capisce bene nel finale. Ma a grandi linee possiamo dire che lanci un messaggio ottimista sull’amore?

«Sono due i punti cardine: la casualità della vita che ci influenza e la nostra azione. L’altro ieri a Bari ho battezzato il motto “La vita è casualità e volontà”. E poi il concetto che non esiste una sola anima gemella ma tante. Questa non è un’incitazione al poliamore – anche se potrebbe essere una soluzione (ride) – ma la consapevolezza che non si è mai all’ultima spiaggia e se una storia d’amore va male, da qualche parte ci sarà qualcun altro che ci farà innamorare».