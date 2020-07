Pierluigi Diaco , l'annuncio a Io e Te : «Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura...». Oggi in apertura, il conduttore del salotto di Rai1 ha fatto un annuncio in merito a una defezione tra gli "ospiti fissi" del programma.

Ad "abbandonare le scene" sarà il bassotto Ugo, che a Io e Te ha una rubrica a lui dedicata. Ecco le parole di Diaco: «Per Ugo era diventata troppo dura trascorrere tre ore al giorno in studio, cinque giorni a settimana. C'è anche il problema dei cavi elettrici e della pipì. Durante l'ora e quaranta di trasmissione, Ugo sarà al parco con i suoi amici».

La rubrica "Gli amici di Ugo" dedicata agli animali continuerà comunque fino a settembre.

Ultimo aggiornamento: 18 Luglio, 13:36

