Tre giorni in cui molti luoghi di Lecce - Santa Croce come l’ospedale Fazzi, Santa Rosa come il torrino dell’Acquedotto e il centro ippico della Scuola di Cavalleria, il Teatro romano come le Cesine, ma anche molti altri - saranno sommersi da un diluvio di note di pianoforte: 50 pianisti, 40 concerti, 19 location. Parte oggi Piano City Lecce, festival organizzato da Icon Radio Visual Group su un format internazionale ideato nel 2010 a Berlino da Andreas Kern, e il direttore artistico della manifestazione, il tastierista dei Negramaro Andrea Mariano, racconta la genesi di questa prima edizione dopo il Preludio del 2021.

Piano City Lecce al via fino a domenica. Stato d’animo, aspettative?

«Siamo finalmente arrivati al festival in tutta la sua completezza, e posso dire che abbiamo davvero fatto tutto il possibile per realizzare un’edizione speciale, capace di sottolineare i valori di questo format prestigioso. I feedback che abbiamo avuto, del resto, sono lusinghieri, e di questo devo ringraziare tutta la squadra al lavoro da molti mesi, che ha messo a disposizione energia e competenza. Le candidature, d’altronde, sono state tantissime e da tutto il mondo, e la selezione degli artisti molto rigorosa. Lecce è già stupenda, ma vedrete che Piano City Lecce saprà ulteriormente sottolineare la sua bellezza, anche grazie a location che in genere non vengono prese in considerazione per un concerto».

Come giudica il livello artistico del Festival?

«Secondo me è molto alto, e questo è anche merito del numero di candidature, che ci ha dato modo di scoprire molti talenti emergenti, anche grazie alla parte educational del festival. Sono inoltre molto contento della varietà della proposta, perché a livello musicale abbiamo talmente allargato ai generi e alle contaminazioni da poter dire che davvero ce n’è per tutti i gusti, per tutte le sensibilità musicali».

La prima edizione inizia oggi, ma già si ragiona sulla seconda edizione. Suggestioni?

«Sto cercando di dare al festival valori e visioni tali da farlo durare nel tempo. Perché ovviamente fa piacere avere ospiti le star, ma il livello artistico deve essere sempre alto a prescindere, sia dal punto di vista organizzativo, per rendere il festival appetibile al pubblico, sia per le istituzioni e i partner. E noi abbiamo lavorato talmente tanto, per l’edizione di quest’anno, che abbiamo già molti artisti a proporsi per l’anno prossimo: non dico infatti che cominceremo a lavorarci all’edizione 2023 dal 19 settembre 2022, ma certamente da subito, per avere la sicurezza della presenza di artisti e location prestigiose».

Noemi ha detto nei giorni scorsi che il Salento è la capitale della musica live. Condivide?

«Io faccio un elogio e insieme una critica a questa meravigliosa terra, dove sicuramente d’estate c’è anche una sovrabbondanza di artisti e pubblico, ma che al contempo deve ancora lavorare molto sugli aspetti pratici e logistici che non consentono l’organizzazione di grandi eventi. Questo non per colpa di chi allestisce, che ci mette sempre tanta buona volontà, ma perché manca ancora un’intesa tra istituzioni, Comuni e organizzatori per rendere più accoglienti i posti dove fare musica. Lo stadio di Lecce che stenta a inserirsi nel circuito dei concerti, l’assenza di un palazzetto per i concerti invernali…. Invece sarebbe bello avere appuntamenti in ogni stagione».

Come giudicano l’esperienza Piano City Lecce nel resto d’Italia?

«Come dicevo, il feedback generale è positivo. Io poi vivendo a Milano, a stretto contatto con il mondo dell’industria musicale, mi rendo conto del fatto che forse, paradossalmente, Piano City Lecce è più sottovalutato a livello locale, anche se poi i concerti però sono andati esauriti in pochissimo tempo. Siamo sotto i riflettori, sotto la lente d’ingrandimento di molti che si chiedono come abbiamo fatto, in così poco tempo… Cosa che io attribuisco a quel famoso lavoro di squadra, e a una passione che non ti consente magari di evitare qualche errore, ma che è poi davvero la ragione di tanto successo».

C’è in giro grande voglia di musica. Concerti tutti esauriti ovunque: un caso su tutti, la ressa per i Coldplay l’anno prossimo. E’ per il suo grande potere terapeutico?

«La musica ha sempre potere terapeutico, soprattutto dal vivo, unica occasione non ancora sostituita dalla riproduzione digitale: devi andare a un concerto, se vuoi provare emozioni, e queste iniziano con l’acquisto del biglietto e durano mentre sei in macchina con gli amici, quando mangi il panino prima dell’esibizione, quando ascolti il boato della folla…. Normale che dopo due anni di stop totale, poi, la gente non si voglia perdere una sola occasione: perché poi domani non si sa».

La musica riflette però anche i tormenti di un’epoca.

«Dipende. Ci si può distaccare o immergere nel tormento, con la musica. Noi Negramaro, per esempio, abbiamo lavorato al nostro ultimo disco in piena pandemia, con enormi difficoltà dovute alla distanza, ma quell’album - dal titolo “Contatto” - è stato contestuale a quel periodo di sofferenza in cui ci mancava proprio la possibilità di stare con gli altri. E non so dire se sia stata una coincidenza o un disegno superiore, ma noi, involontariamente, abbiamo scritto e messo in musica proprio ciò che stava accadendo».